XV de France: Woki remplace Flament, positif au Covid-19

En raison d'un test positif au coronavirus, Flament cède sa place à Woki dans le groupe du XV de France, qui se déleste par ailleurs de 14 autres joueurs, remis à disposition des clubs.

Convoqué puis contraint de faire l'impasse sur le rassemblement en raison d'une blessure, Cameron Woki réintègre le groupe. Le troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles a été appelé mercredi pour rejoindre le XV de France, où il remplace Thibaud Flament, positif au Covid-19. Il s'ajoute à la longue liste des joueurs touchés par le coronavirus ces dernières semaines.

Cameron Woki, 23 ans, faisait partie de la liste des 42 joueurs annoncée le 18 janvier par le sélectionneur Fabien Galthié, en vue du début du Tournoi des VI nations (5 février-19 mars). Mais un problème à genou l'avait donc contraint à céder sa place. "Petit pépin au poplité mais rien de très grave, en espérant retrouver le groupe le plus rapidement possible et avec la santé", avait tweeté le jeune homme aux 11 sélections.

La liste des joueurs qui s'en vont est connue

Le staff des Bleus a par ailleurs annoncé la liste des joueurs convoqués qui sont remis à la disposition des clubs dès ce mercredi: Teddy Baubigny, Daniel Bibi Biziwu, Paul Boudehent, Yacouba Camara, Mohamed Haouas, Swan Rebbadj, Florent Vanverberghe, Léo Berdeu, Louis Carbonel, Léo Coly, Jules Favre, Matthis Lebel, Teddy Thomas et Tani Vili.

Rassemblé depuis dimanche à Carpiagne (Bouches-du-Rhône) pour ce stage de préparation, avec des entraînements organisés à Aubagne, le XV de France rentrera à Paris le 4 février. Deux jours après, le 6, les Bleus feront face à l'Italie, au Stade de France (Saint-Denis), pour la première journée du Tournoi des VI nations.