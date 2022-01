Fans de rugby : profitez de votre sport préféré en intégralité sur CANAL+

Les fans de rugby vont vibrer sur myCANAL ! La plateforme de CANAL+ diffuse l’intégralité des rencontres de Top14 et de la Pro D2. On vous dit tout ici.

Bienvenue en Ovalie, ce pays imaginaire où se retrouvent tous les fans de rugby pour vibrer devant les rencontres de leur sport préféré. Le seul endroit où se faire plaquer n’est pas source de tristesse infinie, mais de joie, est accessible sur CANAL+ et la plateforme myCANAL, avec le Top14, la Pro D2 et le Canal Rugby Club.

Le ballon rond n’est pas le seul à faire tourner les têtes, et ça, les fans de rugby le savent bien. Surtout en France, avec un championnat de rugby à XV, le Top14 est considéré comme le meilleur d’Europe avec la Premiership en Angleterre. Et pour justement suivre les matches du Top14, avec les affrontements entre le Stade Toulousain, le Racing 92, le Stade Français Paris, le CA Brive Corrèze, le RC Toulon ou encore l’USA Perpignan, c’est sur CANAL+ et la plateforme myCANAL que ça se passe !

Le Top14 en direct live sur CANAL+ et replay sur myCANAL

Le meilleur du rugby à XV

Le meilleur du rugby à XV sur myCANAL. © Hugo Pfeiffer/Icon Sport

Comme son nom l’indique, le Top14 accueille les 14 équipes de première division de rugby à XV en France. S’il existe depuis 1892, il n’a pris le nom de Top14 que depuis 2005, et permet à une équipe de brandir à la fin de la saison le fameux Bouclier de Brennus, magnifique trophée que le Stade Toulousain a soulevé à 21 reprises, dont la dernière fois en 2021. Ce qui est évidemment un record. Et si on retrouve la grande majorité des clubs dans des zones géographiques où l’on demande des chocolatines à la boulangerie, le Stade Français Paris, le Racing 92, le RC Toulon et plus récemment LOU Rugby représentent les autres régions de la France. Entre toutes ces équipes faisant partie non seulement de l’élite du rugby français, mais aussi européen, les grandes affiches sont régulières, et les chocs au programme du Top14 chaque week-end en exclusivité sur CANAL+. Dans chaque effectif, on retrouve de nombreux internationaux, aussi bien Français qu’Anglais, Sud-Africains ou Néo-Zélandais. Tout simplement le meilleur du rugby. Et ça se passe chez nous, sur nos écrans.

La Pro D2 en direct live et replay sur CANAL+

Le parcours du combattant

La Pro D2 en direct live et replay sur CANAL+ © Pierre Costabadie/Icon Sport

Si le Top14 est déjà bien intense avec 14 équipes (la Premiership anglaise ne comporte que 12 clubs), la Pro D2 met la barre encore plus haut. Ce qui ne doit pas être pratique pour les drops, les pénalités et les transformations… Dans le championnat de seconde division de rugby à XV, on retrouve 16 équipes, parmi lesquelles le Stade Montois Rugby, l'Aviron Bayonnais, AS Béziers Hérault ou US Carcassonnaise. Comme pour le Top14, CANAL+ assure la diffusion de toutes les rencontres en intégralité et en exclusivité, pour suivre votre équipe préférée, mais aussi cette course folle à la montée. Après le championnat, composé de 30 journées, les équipes classées 1ère et 2e sont qualifiées pour les demi-finales, et sont rejointes par deux autres, issues des barrages opposant la 3e à la 6e, et la 4e au 5e. Le vainqueur de la grande finale accède au Top14, tandis que le finaliste malheureux doit affronter le 13e du Top14. Un scénario souvent cruel, mais incroyablement intense et permettant de vivre des émotions comme seul le rugby peut en procurer.

Le Canal Rugby Club, pour tout voir et tout comprendre

Il y a tellement de matches de rugby disponibles sur les chaînes CANAL+ qu’il est impossible de tout suivre chaque week-end. Heureusement, le rugby a son grand rendez-vous télévisuel : le Canal Rugby Club, présenté par Isabelle Ithurburu, et avec une jolie mêlée de consultants, constituée par exemple de Sébastien Chabal (“huuum, Chabal”), Guilhem Garrigues, Marc Lièvremont ou Thierry Dusautoir. Un rendez-vous incontournable à retrouver le samedi et le dimanche, pour revivre les meilleurs moments, les plus beaux essais, les séquences insolites et des interviews exclusives.

Activer le Mode Expert Rugby pour jouer au consultant

Pour vous aussi jouer au consultant, le Mode Expert, disponible pendant les rencontres du Top14 sur myCANAL, permet d’avoir accès en temps réel à de nombreuses fonctionnalités :

Noter le match

Avoir accès à de nombreuses statistiques

Revoir la composition des équipes

Revoir les temps forts

Revoir les résultats et les horaires des rencontres

Bon par contre, pas la peine de trop crier devant votre télévision : les joueurs n’entendront pas vos instructions avisées.

Du rugby même quand il n’y en a pas

Quand les compétitions s’arrêtent, le ballon ovale continue de circuler sur myCANAL, la plateforme de CANAL+. Vous retrouverez :

La diffusion des meilleurs moments du Supersevens

Le championnat de France de rugby à VII au rythme intense et spectaculaire

au rythme intense et spectaculaire De nombreux documentaires, comme Sport Reporter, ou The Big Man, l’hommage à celui qui est considéré comme le meilleur joueur de rugby de tous les temps, Jonah Lomu. En quatre épisodes poignants, on revient sur le parcours du légendaire numéro 11 des All Blacks,et on revoit comment chacune de ces prises de balle faisait naître un frisson pour les spectateurs comme pour les joueurs adverses. L’épisode 4 revient d’ailleurs sur la demi-finale de Coupe du Monde de Rugby 1999, avec la demi-finale contre la France, et des joueurs de l’époque témoignent face caméra. Jonah Lomu, un phénomène à (re)découvrir, qui donnait l’impression que ses adversaires ne faisaient que rebondir contre lui…

Le rugby ne s’arrête donc jamais sur CANAL+, avec la possibilité de voir les matches du Top14 et de la Pro D2 en direct ou en replay, mais aussi de nombreux autres programmes autour du ballon ovale. N’attendez donc plus pour tenter l’essai. Et le transformer…

Découvrez également tout le sport sur myCANAL, la plateforme de CANAL+.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec myCANAL. La rédaction de RMC Sport n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.