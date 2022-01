Avis aux amateurs de sport, du football au rugby en passant par le tennis ou la Formule 1™ : avec myCANAL, la plateforme de CANAL+, votre salon se transforme en stade et vous fait passer par toutes les émotions, en vibrant devant les plus grandes compétitions. Préparez votre canapé, et prévenez les voisins. Ou invitez-les, c’est bien aussi, surtout s’ils supportent la même équipe…

Le meilleur du football est sur myCANAL

Il n’y a pas que des films et des séries que l’on peut retrouver sur myCANAL, le service permettant d’accéder à tous les contenus proposés par CANAL+ (CANAL+, CANAL+ Décalé, CANAL+ Sport, CANAL+ Séries, CANAL+ Docs et CANAL+ kids…), il y a aussi du sport, et pas qu’un peu. On y retrouve en effet une offre football complète, regroupant aussi bien la Ligue 1 Uber Eats (avec 2 affiches par journée), l’UEFA Champions League (avec les 2 meilleures affiches), et le meilleur championnat européen du moment, la Premier League. De quoi se faire plaisir, en week-end comme en semaine, en suivant les passements de jambes de Mbappé, les têtes en pleine lucarne de Lewandowski ou les 83% de possession de Manchester City à chaque rencontre.

Le plein de Ligue 1 chaque week-end

La saison 2021/22 de Ligue 1 Uber Eats est spectaculaire, comme on peut le constater chaque week-end sur CANAL+. Si le Paris Saint-Germain semble bien décidé à reprendre le titre perdu au détriment de Lille la saison passée, avec une avance déjà considérable en tête, derrière, la course aux places pour l’UEFA Champions League est juste folle. Marseille, Rennes et Nice mènent ce joli peloton de poursuivants, tandis que de belles surprises comme Montpellier, Lens, Strasbourg, Angers et Nantes parviennent à maintenir le rythme. De leur côté, Monaco, Lyon et Lille doivent se reprendre, tout comme Saint-Étienne (menacé par la relégation), durant une seconde partie de saison qui s’annonce aussi passionnante que disputée, surtout que de nombreux clubs français restent concernés par les coupes d’Europe. Et puis bon, si on nous avait dit il y a quelques années qu’un jour, on pourrait voir Neymar, Messi, Sergio Ramos ou Boateng en Ligue 1 Uber Eats, on n’y aurait sans doute jamais cru. Alors pour le croire, autant le voir sur myCANAL.

L’intensité de la Premier League

Toute l'intensité de la Premier League est sur CANAL+. © PA Images / Icon Sport

Autre compétition diffusée sur les chaînes de CANAL+, et donc disponible depuis la plateforme myCANAL, la Premier League. Tout simplement le meilleur championnat du monde, avec chaque journée de grandes affiches. D’ailleurs, sur les trois dernières finales de l’UEFA Champions League, deux ont concerné des affrontements entre quatre clubs anglais différents (Chelsea - Manchester City en 2021 et Liverpool - Tottenham en 2019). Pour qu’un autre championnat fasse aussi bien, il faut remonter à 20 ans pour l’Espagne (Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelone et Valence). Sauf que dans le même intervalle de temps, ce sont six clubs anglais qui sont parvenus à se hisser en finale de la UEFA Champions League : Manchester United (vainqueur en 2008) et Arsenal (2006). Une parfaite illustration de l’incroyable compétitivité qui règne en Premier League, où chaque journée peut être décisive, et les premières places incroyablement disputées. Retrouvez chaque week-end les plus grandes stars, aussi bien sur les terrains (Cristiano Ronaldo, Salah, Lukaku, Mahrez, Kane…) que sur les bancs (Guardiola, Klopp, Tuchel, Conte, Bielsa…), dans des matches qui se jouent à 100 à l’heure (à peu près) et dans des stades remplis. Pour le plus grand des spectacles. Et même si myCANAL propose le contrôle du direct, ne cherchez pas à régler la vitesse de lecture : vous n’êtes pas en mode avance rapide, c’est la vitesse de jeu normale en Premier League…

Le tapis rouge de l’UEFA Champions League

L'UEFA Champions League est aussi sur CANAL+ © FEP/Icon Sport

Autre compétition disponible sur myCANAL, la plus prestigieuse de toutes pour les clubs de football : la coupe aux grandes oreilles, la fameuse UEFA Champions League ! Est-ce qu’un club français parviendra enfin à la soulever, presque 20 ans après le sacre de l’OM en 1993 ? Pour le savoir, CANAL+ diffuse les deux plus belles affiches C1 de chaque tour, donc les matches du Paris Saint-Germain et de Lille tant qu’ils sont qualifiés, pour faire profiter aux abonnés de ces aventures incroyables et chocs au sommet. Car en 8es de finale, les deux clubs français affronteront ni plus ni moins que le club recordman du nombre de l’UEFA Champions League remportées : le Real Madrid (13 trophées au total) pour le PSG, et le tenant du titre, Chelsea, pour Lille. On a connu pire comme programme, surtout en tant que spectateurs.

Le meilleur du sport est aussi à retrouver sur CANAL+

Mais il n’y a pas que le football dans la vie, et les autres sports sont également à l’honneur sur CANAL+, avec des tas d’autres disciplines :

Le rugby (avec l’incontournable Top14)

(avec l’incontournable Top14) Le tennis

Les Grands Prix de Formule 1™ (et l’incroyable duel Hamilton-Verstappen, équivalent de Ronaldo-Messi, mais avec un volant et des roues)

(et l’incroyable duel Hamilton-Verstappen, équivalent de Ronaldo-Messi, mais avec un volant et des roues) Les Grands Prix de MotoGP™

Le golf

La boxe

La voile

De quoi se lancer régulièrement dans un vrai marathon du sport depuis son canapé, et sans transpirer. Ou pas trop.

Vivez le sport en totale immersion grâce aux fonctionnalités myCANAL

Et pour en profiter pleinement, de nombreuses options immersives sont disponibles sur myCANAL, comme :

Le Multi Live , permettant de visionner jusqu’à quatre programmes en simultané, en mosaïque

, permettant de visionner jusqu’à quatre programmes en simultané, en mosaïque Le Mode Expert, qui fournit des statistiques détaillées en direct pendant les rencontres de Ligue 1 Uber Eats, Premier League, l’UEFA Champions League ou Top14. Mais aussi des caméras embarquées dans les cockpits durant les Grands Prix de Formule 1™. Ou comment être devant son écran, mais toujours au cœur de l’action.

Tout le sport est sur myCANAL en direct live ou en replay, et sur tous vos écrans

myCANAL est une plateforme accessible à tous les abonnés CANAL+, donnant accès aux contenus des offres CANAL+ en direct ou en replay, sur tous les écrans. Il est ainsi possible de profiter de tous ces programmes (et bien plus encore) aussi bien depuis l'application myCANAL, sur votre smartphone ou sur votre tablette, que depuis le site myCANAL sur votre ordinateur. Vous pourrez même diffuser myCANAL sur votre téléviseur si vous le souhaitez, en passant par AirPlay ou Chromecast depuis un appareil mobile. Pour toujours avoir les meilleures compétitions à disposition.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec myCANAL. La rédaction de RMC Sport n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.