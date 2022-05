Chaîne Night Sessions : Où regarder les meilleurs matchs de Roland Garros ?

Après une journée complète sur les courts de Roland Garros, les téléspectateurs du monde entier attendent le clou du spectacle : les night sessions. Voici comment les suivre durant ce Roland Garros 2022.

Pour la deuxième année consécutive, le tournoi de Roland Garros sera le théâtre de night sessions. Ces sessions nocturnes, que l’on trouve déjà depuis de nombreuses années aux Etats-Unis durant l’US Open ou encore à Melbourne lors de l’Open d’Australie servent à mettre en avant les joueurs de tennis à des horaires de prime-time.

Ainsi, pour cette édition 2022, l’intégralité des 10 night sessions seront retransmises sur Amazon Prime Vidéo. Après le duel entre Djokovic et Nishioka lundi, le match de mardi met aux prises Lorenzo Musetti et Stefanos Tsitsipas. Pour suivre cette rencontre programmée à partir de 21 heures, il faudra donc disposer d’un abonnement à Amazon Prime. Cet horaire sera conservé pour l’intégralité des night-sessions. En plus des rencontres des sessions nocturnes, Amazon dispose de l’intégralité des matchs sur le court Simonne-Mathieu, le troisième plus grand du tournoi. Le téléspectateur pourra également retrouver les matchs en intégralité sur Prime Vidéo, dès les demi-finales.

Si France Télévisions propose la plupart des rencontres, Amazon Prime Vidéo dispose de l’exclusivité sur les rencontres de night-session. Pour suivre l’une d’entre elles, il faudra donc opter pour un abonnement à Amazon Prime, le programme de fidélité de la plateforme américaine. Un tel abonnement est accessible pour un prix de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois avec le premier mois pour essayer l’offre et sans engagement de durée. En plus de l’offre de contenus et des rencontres de Roland Garros, l’abonnement à Amazon Prime permet de bénéficier d’autres avantages à utiliser sur la plateforme. Ainsi, en devenant membre, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite de vos produits commandés sur Amazon. Les membres Amazon Prime peuvent aussi accéder à Amazon Music ou à Amazon Reading et l’ensemble des contenus, en plus de pouvoir bénéficier d’un accès préférentiel sur certains produits proposés en vente flash.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.