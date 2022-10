​​Pass Ligue 1 : Amazon propose son abonnement à prix réduit (vente flash)

Les fans de football, et plus précisément de Ligue 1, vont être ravis. Pour une durée limitée, le Pass Ligue 1 d’Amazon vous permettant de suivre la quasi-totalité des matchs de la compétition est affiché en promotion !

En temps normal, le Pass Ligue 1 d’Amazon est facturé 99 euros par an. Depuis le 6 octobre et jusqu’au 22 novembre prochain, ce dernier est disponible à seulement 69 euros par an.

Une offre intéressante alors que la 11ème journée de Ligue 1 vient de se terminer. Parmi les prochains matchs à suivre dans le cadre de la Ligue 1, on peut citer Ajaccio PSG ce vendredi 21 octobre, Montpellier vs Lyon, ce samedi à 17 heures ou encore Lille/Monaco, dimanche dès 20h45.

Amazon propose son Pass Ligue 1 à prix réduit durant une durée limitée

Pour la saison 2022/2023, Prime est l’un des diffuseurs officiels de la Ligue 1, ainsi que pour les deux prochaines saisons. Prime Vidéo diffuse ainsi 8 des 10 matchs de Ligue 1 Uber Eats de chaque journée. Pour les weekends, vous pouvez regarder les matchs du vendredi à 21h, du samedi à 17h et du dimanche à 13h, 15h et 20h45. En plus de la Ligue 1, ce Pass vous donne accès au multiplex de Ligue 2 BKT, et précisément à 8 des 10 matchs de chaque journée. Pour souscrire à l’abonnement Pass Ligue 1, vous devez être abonné Prime. Cet abonnement peut être testé gratuitement durant 30 jours, avant d’être facturé 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. En plus de profiter d’une multitude de films, séries et divertissements, vous bénéficiez de la livraison gratuite, d’un accès prioritaire aux ventes flash et des nombreux services d’Amazon. Dépêchez-vous de prendre votre pass Ligue 1 à 69 euros au lieu de 99 euros !

