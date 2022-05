Streaming Cilic - Medvedev : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Huitième session nocturne ce lundi soir. Pour l’occasion, Cilic s’en va défier le russe Daniil Medvedev. Dans cet article, on vous explique ou suivre la diffusion de cette rencontre dans les meilleures conditions !

Suite des huitièmes de finale ce lundi soir, diffusé en prime sur Amazon Prime Video. Pour une place en quart de finale contre le russe Andrey Rublev ou l’italien Jannik Sinner, Marin Cilic, tête de série numéro 20 de ce tournoi affronte la tête de série numéro 2, le russe Daniil Medvedev. Si le dernier nommé a souvent été considéré comme peu fiable sur terre battue, avec notamment 3 éliminations consécutives au premier tour, force est de constater que Medvedev semble aujourd’hui aussi compétitif sur cette surface.

Offre Roland Garros Craquez pour l'offre ! Prime Video propose 1 mois gratuit pour voir le match de ce soir ! J'en profite

Au cours de ses trois premières rencontres, le russe n’a d’ailleurs pas concédé le moindre set. Face à Cilic, la donne pourrait changer. Le croate reste de son côté sur l’élimination de Gilles Simon au tour précédent, en 3 sets remportés avec la manière. Alors qu’ils ont joué l’intégralité de leurs rencontres en journée, les deux joueurs vont tous les deux découvrir l’ambiance de la night-session sur le court Philippe Chatrier, dans une rencontre qui sera à suivre sur Prime Vidéo. En ce moment, la chaîne est même gratuite pendant 1 mois.

Roland Garros : Cilic - Medvedev est diffusé en streaming sur Prime Video

Comme en 2021, Amazon est le diffuseur exclusif des rencontres de la night-session. Pour suivre ce duel entre Cilic et Medvedev, rendez-vous donc ce lundi soir dès 21 heures sur la chaîne Prime Vidéo. Comme depuis le début du dispositif, Amazon met encore une fois les grands moyens pour couvrir cette rencontre : débats et débrief autour de la rencontre, commentaires assurés par une équipe d’experts avec notamment Guy Forget. Une équipe que le téléspectateur pourra retrouver jusqu’à la finale programmée le 5 juin prochain car Amazon Prime co-diffusera avec France TV, les rencontres du simple messieurs et dames à compter des demi-finales. Pour suivre la rencontre, il faudra donc s’abonner à Amazon Prime Vidéo pour un montant de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois si vous préférez la mensualisation. Un abonnement proposé avec le premier mois offert pour essayer l’offre et toujours sans engagement de durée.

Je profite du mois gratuit chez Prime Video

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.