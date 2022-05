Streaming Musetti - Tsitsipas : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Troisième journée du tournoi de Roland Garros 2022 et deuxième night-session. Pour cette dernière rencontre du jour, Musetti défie Tsitsipas sur le central. Voyons ensemble comment suivre le duel en streaming !

Après Djokovic – Nishioka, place au second finaliste de l’édition précédente. Pour cette deuxième night-session du tournoi, le grec Stefanos Tsitsipas s’en va défier l’italien Lorenzo Musetti qui avait été l’une des surprises de l’édition précédente.

Sur cette édition 2021, les deux joueurs possèdent d’ailleurs un point commun : avoir été éliminés par Novak Djokovic. En huitièmes de finale pour Musetti et en finale pour Tsitsipas. Dans leurs rencontres respectives contre le numéro 1 mondial, les deux joueurs avaient même tous les deux menés leur rencontre par 2 sets à 0 avant de perdre les 3 suivants. Pour Musetti comme Tsitsipas, cette rencontre sera aussi très importante en termes de points ATP. Car l’un comme l’autre doivent défendre un capital important de points suite à leurs performances lors de l’édition 2021. Cette rencontre à enjeu sera à suivre sur la chaîne Amazon Prime Vidéo qui propose un abonnement avec le premier mois offert pour tester l’offre.

Comme l'intégralité des rencontres en sessions nocturnes, ce match entre Lorenzo Musetti et Stefanos Tsitsipas sera à suivre depuis la chaîne Amazon Prime Vidéo. Le groupe Amazon est d'ailleurs présent à la diffusion de Roland Garros depuis l'édition 2021. Une édition au cours de laquelle avait été introduites les night-sessions. Pour cette nouvelle édition du tournoi, il s'agira donc de la deuxième des 10 sessions nocturnes.

