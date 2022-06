Streaming Ruud - Cilic : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Ce vendredi après-midi, deux affiches du simple masculin au programme des demi-finales. Dans la deuxième rencontre, Casper Ruud défie Marin Cilic. Voyons comment suivre ce match en streaming.

Si la première demi-finale entre Nadal et Zverev est probablement la plus attendue, ce duel entre Casper Ruud, tête de série numéro 8 et Marin Cilic, tête de série numéro 20, promet de grandes choses sur le papier.

Avant ce Roland Garros, difficile d’imaginer que cette rencontre puisse être une demi-finale de Grand Chelem mais les deux joueurs ont su se montrer solides dans la totalité de leurs rencontres. Opposé à un frappeur de fond de court comme lui lors des quarts de finale, Cilic a dû se battre pendant 5 sets. Une partie dont il est sorti vainqueur après le super tie-break conclu sur le score de 10 points à 2. De son côté, le norvégien Casper Ruud est venu à bout de la surprise danoise : Holger Rune en 4 sets. Cette rencontre est à suivre sur France TV ou Amazon Prime. En ce moment, l'abonnement à Amazon Prime est d’ailleurs accessible gratuitement pendant 1 mois.

Roland Garros : Ruud - Cilic est diffusé en streaming sur Prime Video

Comme la totalité des rencontres jusqu'à la fin de ce Roland Garros 2022, ce match entre Casper Ruud et Marin Cilic sera diffusé ce vendredi dès 17 heures 30 sur Amazon Prime Vidéo et France TV. Mais l'horaire pourrait ne pas être respecté car il dépend de la première demi-finale entre Nadal et Zverev disputé sur le même court. Ainsi, si ce match venait à se prolonger, la rencontre entre Ruud et Cilic commencerait plus tard.

