Accusé d'agression sexuelle, Pierre Ménès sera jugé le 8 juin affirme son avocat

L'ancien chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, visé par une enquête pour agression sexuelle, est sorti de garde à vue ce jeudi soir. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 8 juin pour y être jugé de ces faits selon son avocat.

Visé par une enquête pour agression sexuelle, Pierre Ménès est sorti de garde à vue ce jeudi soir, selon son avocat Me Arash Derambarsh. Elle s'est terminée vers 20h30. L'ancien chroniqueur vedette de Canal+ était entendu depuis ce matin au 1er district de police judiciaire, "à la demande du parquet", dans le 17e arrondissement de Paris. Ces derniers jours, il avait demandé à s'expliquer dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 20 novembre.

Les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés au Parc des Princes, lors de la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et le FC Nantes. L'enquête a été lancée après le signalement d'une hôtesse du Parc, où Pierre Menès assistait à la rencontre. La jeune femme a affirmé qu'il lui avait touché les seins dans la loge. Le parquet de Paris a ouvert une enquête de flagrance, même si aucune plainte n'a été déposée. L'homme de 58 ans a ensuite déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.

Jugé en juin devant le tribunal correctionnel

Il sera jugé le 8 juin prochain devant le tribunal correctionnel a indiqué son avocat à l'AFP. "On est dans ce que j'appelle une fable, la fabrique d'un coupable, avait dénoncé plus tôt ce jeudi son avocat Me Arash Derambarsh au micro de BFMTV. (...) Je rappelle qu'il y a zéro plainte, zéro photo, zéro vidéo, zéro témoignage. Il n'y a strictement aucun élément matériel et le début du commencement d'un élément de preuve pouvant engager la responsabilité pénale de M. Ménès. Mais il faut quand même qu'il y ait un battage médiatique pour le traîner dans la boue. Il n'y a strictement rien."

Pour rappel, Pierre Ménès a quitté Canal+ après la diffusion au printemps d'un documentaire sur le sexisme dans les médias et la révélation de séquences l'incriminant, coupées au montage à la demande de la chaîne.