Après la fausse interview de Michael Schumacher, la famille envisage de porter plainte

L’hebdomadaire allemand Die Aktuelle a fait l’objet de nombreuses critiques après avoir utilisé une intelligence artificielle pour simuler une interview de Michael Schumacher. L’entourage de l’ancien pilote, préservé par sa famille dix ans après son accident, envisage de lancer en action justice, selon The Guardian.

La fausse interview de Michael Schumacher, publiée par Die Aktuelle et réalisée à l'aide d'une intelligence artificielle, ne devrait pas rester sans conséquences pour l’hebdomadaire allemand. La famille de l’ancien champion du monde de Formule 1 envisage selon The Guardian, de lancer en action en justice contre le média qui avait utilisé une intelligence artificielle pour simuler un entretien avec celui qui a été victime d’un grave accident de ski il y a dix ans.

Dans l’hebdomadaire, l’IA détaillait les conséquences de cet accident sur la vie d’un Schumacher, aujourd’hui tenu à l’écart du grand public par sa famille: "Ma vie a complètement changé depuis l'accident. Ce fut une période horrible pour ma femme, mes enfants et toute la famille. J'ai été si gravement blessé que je suis resté des mois dans une sorte de coma artificiel, parce que sinon mon corps n'aurait pas pu faire face à tout cela."

Les révélations d’un proche de la famille Schumacher

Depuis l’accident de l’ex-pilote en 2013, de nombreuses questions se posent sur son état de santé. Soucieux de préserver le septuple champion du monde, la famille de ce dernier tente de le garder à l’écart des médias. Une situation difficile à vivre, selon Eddie Jordan (ancien propriétaire de Jordan Grand Prix, 1ère écurie de Michael).

Lors d’un entretien accordé à OLBG, celui qui est proche de la famille Schumacher avait expliqué à quel point cet accident avait touché les vies de Corinna (la femme de Michael) et Mick (fils de Schumacher et ancien pilote d’Haas): "Elle est comme prisonnière parce que tout le monde voudrait lui parler de Michael alors qu'elle n'a pas besoin qu'on le lui rappelle à chaque instant. Il est également difficile pour Mick d'essayer de faire carrière dans la course automobile."

Si l’ancien dirigeant d’écurie est proche de la famille, celui-ci n’a pas pu voir Michael depuis ce fameux incident: "J'ai voulu venir voir Michael après son accident et Corinna a refusé, à juste titre, car trop de gens voulaient aller le voir. Ils m'ont dit: 'Nous t'aimons Eddie et nous sommes liés depuis très longtemps, mais nous avons besoin d'intimité et de protéger Michael."