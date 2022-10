Ballon d'or: un Youtubeur s'incruste à la cérémonie en se cachant 26 heures dans les toilettes

Membre du collectif de Youtubeurs rennais "Les Inachevés", Romain a réussi à s'infiltrer lundi à la cérémonie du Ballon d'or, à Paris. Pour réussir ce défi, il a passé 26 heures caché dans des WC.

Ils avaient déjà réussi à s’infiltrer à un concert d’Orelsan et sur la pelouse du Roazhon Park déguisés en Tortues Ninja pour un Rennes-PSG. Les Inachevés ont fait encore plus fort. Ce collectif de Youtubeurs rennais, qui culmine à 1,59 million d’abonnés, est parvenu à introduire un de ses membres lors de la cérémonie du Ballon d’or, lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. Le tout a bien sûr été filmé (en caméra cachée) et posté samedi sur Youtube via une vidéo qui a déjà dépassé les 300.000 vues.

Caché dans les WC

Il a fallu beaucoup de patience, d’audace et un bon brin de folie à Romain pour réussir ce défi improbable. Pour remplir cette mission, les Inachevés ont eu l’idée de se rendre la veille à un spectacle de danse organisé dans la grande salle du 1er arrondissement de la capitale. Arrivés à quatre, ils sont ressortis à trois, laissant Romain se cacher… dans les toilettes. Le début de 26 heures d’attente et de stress. Malgré le panneau "toilette hors service, ne pas utiliser" placardé sur la porte des WC par ses complices, Romain a bien cru se faire prendre à plusieurs reprises. Par des membres de la sécurité ou des équipes de nettoyage. Mais il s’en est sorti.

Au bout du suspense, il a pu quitter sa cachette et s’incruster à la cérémonie qui a vu le couronnement de Karim Benzema : "Je ne pouvais pas parler et j’ai vraiment eu peur, mais c’était incroyable, j’ai adoré vivre ça." Incognito au milieu des journalistes, des joueurs et des célébrités, il s’est même rendu à la conférence de presse de Sadio Mané, récompensé pour son engagement dans des projets caritatifs par le "Prix Socrates". Il a aussi pu prendre la pose avec le Ballon d’or. Rien que ça.