Real Madrid: Benzema a présenté le Ballon d'or au Bernabeu avec Zidane

Sacré Ballon d'or lundi, Karim Benzema a soulevé le trophée sur la pelouse du Santiago-Bernabeu, accompagné de Luka Modric et Zinedine Zidane. Le Français est forfait contre Séville en raison d'une alerte physique.

Moins d’une semaine après s’être fait décerner le Ballon d’or des mains de Zinedine Zidane auquel il a succédé, Karim Benzema a soulevé le trophée devant son public à Madrid, au stade Santiago-Bernabeu samedi, avant la rencontre face au FC Séville. Sous une pluie battante, l’international français s’est présenté sur la pelouse arborant un immense sourire pour célébrer son Ballon d’or, accompagné de Luka Modric (sacré en 2018) et donc Zinedine Zidane, encore présent à ses côtés.

Thibaut Courtois a aussi présenté son trophée de meilleur gardien, puis les deux hommes ont posé pour la photo en compagnie de leurs coéquipiers. Contrairement au gardien belge, Karim Benzema a en revanche pris place en tribunes.

Une saison 2021-2022 d'exception

L’international français a déclaré forfait pour la rencontre cette semaine à cause d’un problème à une cuisse. Une "fatigue musculaire au quadriceps de la jambe gauche" a été détectée lors d’un examen médical passé par l’attaquant français. Benzema avait écourté la séance d’entraînement vendredi en raison d’une gêne à une cuisse.

Il avait marqué un but mercredi lors de la victoire en championnat à Elche (3-0), juste après être devenu le premier Français à remporter le Ballon d’or depuis Zinedine Zidane en 1998. Cette récompense est venue couronner une saison 2021-2022 d’exception pour Karim Benzema, vainqueur avec le Real Madrid de la Ligue des champions et du championnat d’Espagne, finissant même le précédent exercice avec les titres de meilleur buteur et de meilleur joueur d’Espagne.