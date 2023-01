Benjamin Mendy "a hâte de laver son image" après le premier verdict favorable

Jenny Wiltshire, l'une des avocates de Benjamin Mendy, a réagi au verdict qui a déclaré le champion du monde 2018 non coupable de six viols et une agression sexuelle. Selon sa défense, le joueur a désormais hâte de pouvoir reconstruire sa vie.

Une première victoire pour Benjamin Mendy. Ce vendredi, le champion du monde 2018 a été déclaré non-coupable de six viols et une agression sexuelle par la justice britannique. Le défenseur sera toutefois rejugé pour une septième accusation de viol et de tentative de viol pour lesquelles les jurés ne sont pas parvenus à un verdict. Un nouveau procès l'attend à partir du 26 juin. Ce dernier pourrait durer deux à trois semaines.

>> Toutes les infos sur le procès de Benjamin Mendy EN DIRECT

"Mon client Benjamin Mendy tient à remercier les membres du jury pour leur dévouement et leur engagement, a indiqué Jenny Wiltshire, l'une de ses avocates. Il remercie également tous ceux qui l’ont soutenu, et en particulier les témoins qui ont témoigné en sa faveur face à une publicité aussi intense. Il a hâte de laver son nom des deux autres chefs d’accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Jusqu’à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage."

"J’espère que les gens qui l’ont insulté vont maintenant s’excuser", clame un de ses proches

Incarcéré fin août 2021 pour une détention provisoire qui aura duré plus de quatre mois, Benjamin Mendy risquait la prison à vie dans ce premier procès, qui avait débuté le 10 août. Le jury, initialement composé de huit hommes et quatre femmes, s'était retiré le 5 décembre. Il leur a fallu 67 heures et 17 minutes pour aboutir à ces décisions. Juste avant le dénouement, le juge avait annoncé que les jurés n'étaient pas obligés de se mettre d'accord à l'unanimité et qu'ils pouvaient rendre un verdict à la majorité (avec un maximum de deux jurés en désaccord). Mais cela n'a donc pas suffi pour deux chefs d'accusation concernant le footballeur.

Dans l'entourage le plus proche de Mendy, c’est un premier verdict qui sonne comme une vraie victoire. "C'est une très bonne nouvelle, confie une proche du joueur. On n'a jamais lâché et jamais douté de son innocence". "On est très content pour eux, poursuit une autre amie du joueur. C’était un stress pour Benjamin et Louis (Saha Matturie). Il faut avoir du mental pour surmonter ce procès et faire face à tout ça. J’espère que les gens qui l’ont insulté vont maintenant s’excuser."

Cette décision du tribunal de Chester est aussi une première victoire pour celle qui est présentée par le clan Mendy comme "la stratège". Eleanor Laws, avocate du joueur depuis le début du procès, est complimentée par l’ensemble des proches du défenseur. "Je pense qu’il lui doit ce verdict", admet un ami du joueur.