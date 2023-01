Procès Mendy: le juge va désormais accepter un verdict à la majorité, décision imminente?

Le verdict du procès de Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie pourrait bientôt tomber après la décision du juge d’accepter une décision des jurés à la majorité face à leur incapacité à tomber d’accord à l’unanimité.

Les choses devraient s’accélérer dans le procès Mendy. Steven Everett, le juge de la Chester Court a annoncé ce mercredi qu’il allait accepter une décision à la majorité des jurés. Les onze membres (un douzième a été excusé pour des raisons médicales) ont débuté leur délibération le 5 décembre dernier et n’ont toujours réussi à aboutir sur une décision unanime. Ils sont entrés ce mercredi dans leur douzième jour de délibérations (le procès a été interrompu en raison des vacances notamment).

Mendy nie tout

Le jury doit déterminer, désormais à la majorité, si Benjamin Mendy (28 ans) et Louis Saha Matturie (41 ans), soupçonné d'être son rabatteur, sont coupables ou non des faits qui leur sont reprochés. L’ancien défenseur de Manchester City sacré champion du monde avec l’équipe de France en 2018 est accusé de sept chefs de viol contre quatre femmes, un chef de tentative de viol allégué par une cinquième femme et un chef d'agression sexuelle contre une sixième. Il nie tout en bloc. Louis Saha Matturie (41 ans) nie six chefs de viol et trois chefs d'agression sexuelle, concernant sept femmes.

Le procès a débuté en août dernier. L’ancien international français s’était défendu à la barre le 7 novembre dernier en évoquant notamment sa popularité décuplée après son transfert à Manchester.

"J'ai commencé à recevoir plein de messages sur Instagram", avait-il détaillé en expliquant avoir perçu "dix fois plus" l'intérêt des femmes à son arrivée chez les Sky Blues. "La manière dont je parlais aux femmes était directe, avait-il ajouté. Si elles voulaient une relation sexuelle et moi aussi, ça m'allait. Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble."

Dans son réquisitoire, le procureur Timothy Cray avait qualifié Mendy de "prédateur". "Malgré toutes les bonnes qualités humaines de Benjamin Mendy, il y a en lui une tendance dangereuse qui fait de lui un prédateur", avait-il lancé.