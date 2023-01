Benjamin Mendy de nouveau auditionné par la justice anglaise ce vendredi

le champion du monde 2018, Benjamin Mendy, fera son retour au tribunal de Chester ce vendredi pour une audience en vue du nouveau procès. Deux accusations à son encontre étaient restées sans verdict.

Benjamin Mendy n'en a pas fini avec la justice britannique. L'ancien international français avait été déclaré non coupable de sept des neuf accusations qui avaient été avancées à son égard. Il reste à ce jour une plainte pour viol et une autre pour tentative de viol.

De retour au tribunal de Chester ce vendredi

Une dizaine de jours après avoir été reconnu non-coupable de six viols et d'une agression sexuelle par le tribunal de Chester, Benjamin Mendy sera de nouveau auditionné ce vendredi par ce même tribunal.

Pour donner suite à cette audition, un nouveau procès aura lieu durant deux à trois semaines à partir du 26 juin. Ce timing arrange Manchester City puisque le contrat liant Benjamin Mendy aux Skyblues prendra fin le 30 juin prochain.

Jenny Wiltshire, l'une de ses avocates avait répondu aux sollicitations médiatiques à l'issue du précédent jugement, à la mi-janvier: "Il remercie également tous ceux qui l’ont soutenu, et en particulier les personnes qui ont témoigné en sa faveur face à une publicité aussi intense. Il a hâte de laver son nom des deux autres chefs d’accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie."

Du côté de la police, il avait été affirmé "qu'une action en justice doit être poursuivie. Il y aura désormais de nouveaux procès pour les affaires restantes plus tard cette année et nous continuons à soutenir les témoins dans cette affaire et à travailler avec nos collègues du Crown Prosecution Service. Nous nous engageons à enquêter sur toutes les allégations de viol et d'agression sexuelle - peu importe depuis combien de temps elles ont eu lieu."