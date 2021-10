Brésil: Neymar lance une action en justice contre une artiste pour un tweet critique

D'après le média brésilien UOL, les avocats de Neymar ont lancé une assignation en justice contre Zélia Duncan, une chanteuse qui avait sèchement critiqué le joueur dans un tweet.

Pour un tweet critique à l'égard de Neymar Jr, Zélia Duncan se retrouve sous le coup d'une procédure judiciaire. Le média local UOL rapporte jeudi que les avocats de Neymar ont entrepris une assignation à l'encontre de cette chanteuse engagée bien connue au Brésil. Ils lui demandent de s'expliquer pour un message publié en septembre (et effacé depuis) sur Twitter.

"Je ne suis pas dans le football, mais Neymar me semble jusqu'à présent être une promesse en tant que sportif et une déception comme citoyen. Vous voulez du respect? Faites bonne impression. Ah, et payez vos impôts!", avait écrit Zélia Duncan, sur son compte qui compte aujourd'hui plus de 530.000 abonnés. Ce message était une réaction à une interview de l'attaquant star du Paris Saint-Germain, qui demandait plus de respect à son égard après un match du Brésil contre le Pérou (victoire 2-0 de la Seleção).

"Atteinte à l'honneur"

Près de deux mois plus tard, les avocats du footballeur ont donc décidé de demander des comptes. Ils estiment que ce tweet porte "atteinte à l'honneur" de leur client, et qu'il s'agit donc d'une potentielle diffamation.

Des explications sont formellmement demandées à la chanteuse, afin qu'elle précise ses propos, notamment sur la remarque concernant la situation fiscale de Neymar. Dans l'assignation, qui comporte un questionnaire à 11 entrées, les représentants demandent ainsi à l'artiste: "A-t-elle eu accès aux dossiers d'une procédure administrative fiscale, d'une mesure d'exécution fiscale ou d'une procédure ou d'un processus d'une autre nature pour pouvoir faire ladite déclaration et la publier sur son réseau social?"

D'après UOL, l'artiste n'avait pas encore pris connaissance de cette procédure en justice lorsque l'information a été révélée dans les médias.