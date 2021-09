Brésil: lassé des critiques, Neymar demande plus de respect

Buteur et passeur avec le Brésil cette nuit lors de la victoire face au Pérou (2-0), Neymar s’est présenté face à la presse pour demander plus de respect à son sujet. Il n’a pas apprécié les critiques sur son état de forme.

Neymar avait un message à faire passer jeudi soir et il l’a fait de plusieurs façons différentes. L’attaquant a été décisif dans la victoire du Brésil face au Pérou (2-0) avec un but et une passe décisive. Il en a profité pour répondre une nouvelle fois à la polémique sur son état de forme.

"Petit gros"

Apparu avec quelques kilos en trop sur des photos pendant ses vacances, le joueur du PSG s’est attaché à prouver qu’il avait retrouvé une silhouette musclée en affichant ses abdominaux à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Il les a de nouveau exhibés jeudi après son but, avant de se servir du cliché sur son compte Instagram en ironisant sur sa belle prestation de ‘petit gros’.

"Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar"

Il s’est montré encore plus explicite face à la presse à l’issue de la rencontre, au moment de revenir sur sa prestation. "Le collectif est le plus important, j'ai toujours apprécié ça, a-t-il confié à TV Globo. En même temps, je suis très heureux de détenir le record de buts des éliminatoires, d'être le meilleur passeur avec le maillot de l'équipe nationale brésilienne et bientôt, si tout se passe bien, de dépasser Pelé (Neymar compte 69 buts en sélection à huit longueurs du record de Pelé, 77, ndlr). Je ne sais plus ce que je fois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar."

Interrogé sur cette dernière phrase, Neymar s'est plaint du traitement réservé par la presse. "C'est normal, mais pas avec moi, a-t-il regretté. Cela fait depuis longtemps, de vous journalistes, commentateurs et autres. Parfois je n'aime même plus parler dans les interviews, mais à des moments importants je viens donner mon avis..."