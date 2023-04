Affaire Galtier: le coup de gueule de Nasri sur les débats autour du ramadan

Lors du Canal Football Club ce dimanche sur Canal +, Samir Nasri a fustigé les débats actuels autour du ramadan dans le football. Pour l'ancien joueur, ces questions, liées notamment à la rupture du jeûne, devraient rester dans la "sphère privée".

Dans l'affaire Christophe Galtier, Samir Nasri souhaite que les joueurs "parlent". L'entraîneur du PSG a été accusé de propos racistes et islamophobes lors de son passage à l'OGC Nice la saison dernière. Depuis la divulgation du mail de Julien Fournier mardi dernier, l'ancien directeur du football des Aiglons, le technicien doit se défendre.

Outre les propos relayés, la gestion, potentiellement par Christophe Galtier ou d'autres entraîneurs comme Antoine Kombouaré, des joueurs pratiquant le ramadan, pose aussi question. Lors du Canal Football Club ce dimanche sur Canal +, Samir Nasri s'est interrogé avec colère: "Pourquoi les clubs devraient savoir si les joueurs font le ramadan? A mon époque, on ne me posait pas la question de savoir 'fais-tu le ramadan ou non?'; a rappelé l'homme aux 41 sélections en équipe de France. Aujourd'hui, c'est limite devenu un débat sociétal donc on veut savoir combien de joueurs le font."

"Benzema, c'est le meilleur quand il est sous ramadan"

Pour l'ancien de Manchester City, la question du ramadan avec la pratique du jeûne devrait "rester dans la sphère privée": "Cela ne doit pas exister. Est-ce que l'entraîneur va voir les catholiques en leur demandant s'ils font le Carême? Pourquoi cette question du ramadan ne se posait pas il y a 20 ans?"

"Karim Benzema, c'est le meilleur quand il est sous ramadan, a pris pour exemple Samir Nasri. Tu regardes les matchs et si le joueur est moins performant, tu le fais sortir, c'est tout. Chacun a son ressenti, des joueurs sont portés par leur foi. Certains mangent des fast-foods et marquent des triplés."

En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier s'est défendu des accusations portées à son encontre. "Je ne peux pas accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte", a déclaré l'entraîneur, qui a également déposé plusieurs plaintes. L'homme de 56 ans a reçu également le soutien de plusieurs de ses anciens joueurs ou d'autres acteurs du milieu.