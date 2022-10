Elections présidentielles au Brésil: comme Neymar, Dani Alves affiche son soutien à Bolsonaro

D’ici quelques heures, auront lieu les élections présidentielles au Brésil. Avant cela, Dani Alves a réalisé une vidéo où il affiche son soutien à Jair Bolsonaro. Mais le latéral droit a également eu un discours fédérateur auprès de ses compatriotes.

À nouveau candidat pour occuper le poste de président du Brésil, Jair Bolosnaro peut compter sur de nombreux soutiens huppés. Surtout dans le monde du football où des stars comme Neymar et Lucas Moura pour ne citer qu’eux, ont affiché un soutien à sa campagne. Quelques heures avant les élections présidentielles, le politicien a eu l’assurance de pouvoir compter sur une voix en plus.

Via une vidéo, Dani Alves a dans son discours partagé sa fierté de soutenir un parti prenant en compte la religion: "J'aime le slogan qui me passionne, mais pas parce qu'il a été choisi pour un côté politique, mais parce que c'est le Brésil avant tout et Dieu avant tout." Même s’il ne dit pas explicitement qu’il va voter pour Bolsonaro, le slogan évoqué par Alves rappelle fortement celui datant de la campagne de 2018: "Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous." De plus, la vidéo du joueur a été partagée par le fils du candidat à la présidentielle.

"Je veux que vous soyez fiers d’être brésilien"

Avant d’évoquer son affection pour ce slogan, Alves a envoyé un message fort à ses compatriotes et n’a pas voulu parler de partis en particulier: "Je veux que vous soyez fiers d'être brésiliens, fiers des couleurs que nous représentons. Je n'aime même pas particulièrement parler du parti parce que je crois que le développement doit se faire dans l'unité, il doit se faire ensemble, dans l'harmonie."

Comme Marquinhos, l’ancien latéral du PSG a appelé les Brésiliens à bien réfléchir avant de voter, et ce, pour le bien de leur pays: "Choisissons notre camp, choisissons notre candidat consciemment, en pensant que la croissance du développement commence avec nous." Alves est loin d’être le seul à avoir parlé politique ces dernières heures.

Le message de Thiago Silva © Instagram

Les messages de Thiago Silva et Robinho

Sur son compte Instagram, Thiago Silva a publié un message à ses compatriotes en relevant leur liberté de voter pour le candidat qu’ils souhaitent. Certainement un signe de son vote, le défenseur a fait le signe "22" avec des émojis. Ce signe est celui du parti de Bolsonaro: "J’espère que la démocratie est respectée et que chacun puisse exercer sa citoyenneté librement. Le peuple brésilien mérite d’être heureux."

Un autre grand nom du football brésilien s’est exprimé. S’il n’a pas de message particulier à transmettre, Robinho a également fait le signe du parti de Bolsonaro. Rivaldo également a témoigné son soutien au politicien sur Twitter en identifiant ce dernier d’un message fort: "Les péchés d’une nation font toujours changer ses dirigeants, mais l’ordre est maintenu avec un dirigeant sage et raisonnable."