Brésil: "Savoir respecter les deux côtés", Marquinhos ne se mouille pas avant les élections présidentielles

Ces derniers jours, des footballeurs brésiliens comme Neymar et Dani Alves ont partagé leur soutien à Jair Bolsonaro pour les élections présidentielles au Brésil dont le 1er tour se déroulera ce dimanche. Interrogé sur ce sujet qui suscite de nombreux débats, Marquinhos souhaite que chaque vote soit à la fois réfléchi et respecté par tous.

Ce dimanche est un jour important au Brésil puisqu’a lieu le premier tour des élections présidentielles. Depuis plusieurs jours, le monde du football via les sportifs brésiliens est lié à cet évènement. Pour cause, de nombreuses personnalités comme Neymar et Dani Alves ont affiché leur soutien à Jair Bolsonaro.

Après la victoire du PSG contre Nice (2-1), le défenseur Marquinhos a abordé ce sujet qui suscite de nombreuses réactions au Brésil, mais aussi en Europe. Si le capitaine parisien n’a pas affiché de soutien public à un des candidats, il refuse de considérer qu’un vote est meilleur que l’autre et souhaite que dans tous les cas, la décision du votant soit respectée: "C’est aussi savoir respecter les deux côtés. Si l’un pense d’une manière, l’autre peut penser d’autres choses. C’est ça aussi la politique, la démocratie."

"Il faut juste que tout le monde pense bien et étudie bien son vote"

Si Marquinhos ne compte pas porter de jugement sur les décisions de ses compatriotes, il demande néanmoins à ces derniers de ne pas voter au hasard: "Les élections, c’est toujours des débats très délicats. On a toujours des discussions en cours, il faut juste que tout le monde pense bien et étudie bien son vote pour faire un bon choix (…) Avant d’aller voter, je conseille à tout le monde de bien étudier et qu’il regarde bien ce que chaque candidat peut apporter et faites bien vos choix."

D’ici quelques heures, le joueur de 28 ans saura quel a été le choix final des Brésiliens. Après avoir affiché son soutien à Bolsonaro, son coéquipier en club Neymar avait réagi sur les réseaux sociaux à ses détracteurs: "Ils parlent de démocratie et de beaucoup de choses, mais quand quelqu’un a une opinion différente, il est attaqué par ceux là-même qui parlent de démocratie. Va comprendre."

Juninho fustige le choix de Neymar

Depuis plusieurs années, l’ancien milieu de l’OL Juninho affiche son opposition à Bolsonaro. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le consultant a rebondi sur la prise de position de la plupart des Brésiliens: "Ce que je vois sur les réseaux, c'est incroyable. Je passe parfois ma journée à essayer de parler, en leur disant 'ce n'est pas possible, vous ne devez pas accepter cela (…) Bolsonaro profite des évangéliques parce qu'au Brésil, c'est très fort."

Au moment de revenir sur la prise de position de Neymar, Juninho explique qu’il ne pense pas que le Parisien se rende compte des conséquences qu’aurait une réélection de Bolsonaro: "Certains choisissent Bolsonaro parce que c'est leur caractère. Si on discute avec Neymar, portes fermées pendant dix minutes, je pense qu'il va comprendre les choses."