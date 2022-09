EN DIRECT - Procès Mendy: Matturie au coeur des débats, avec le récit d'un viol qu'il aurait commis

Mardi, l'audience a vu l'abandon de quatre charges visant Benjamin Mendy (accusation de viol) et Louis Saha Matturie (deux accusations de viole et une autre d’agression sexuelle). L'une des huit accusations de viol visant le champion du monde a été abandonnée faute de preuve suffisante apportée par le parquet. Il reste accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre sept femmes. Quant à Louis Saha Matturie, il reste accusé de six viols et trois agressions sexuelles.