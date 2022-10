Procès Mendy: un nouveau juré positif au Covid, les débats reprendront le 17 octobre

Interrompu la semaine dernière, le procès de Benjamin Mendy ne reprendra finalement pas ce mardi. Un deuxième juré a été testé positif au Covid-19 lundi, ce qui a poussé le tribunal à repousser les débats au 17 octobre.

Les débats ne reprendront pas cette semaine. Alors que le procès de Benjamin Mendy, qui se tient au tribunal de Chester depuis le mois d'août, devait reprendre ce mardi après une interruption d'une semaine, l'audience du jour a été reportée. Comme indiqué par le Manchester Evening News, un deuxième membre du jury a été testé positif lundi, une semaine après la détection d'un premier cas. Une situation qui a poussé le juge Steven Everett à annoncer une reprise des débats le lundi 17 octobre. Avant les dernières nouvelles, le calendrier initial prévoyait une audition mardi, mercredi et jeudi, avant une pause vendredi et la semaine suivante.

Mendy nie sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle

La dernière journée du procès pour viols de Benjamin Mendy remonte au 27 septembre, avec le contre-interrogatoire de la dixième plaignante. Celle-ci a de nouveau nié avoir donné son consentement au joueur, qui l’aurait forcée à pratiquer une fellation puis à avoir un rapport sexuel.

Pour rappel, Benjamin Mendy nie les accusations portant sur sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre six jeunes femmes. De son côté, Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ancien joueur de Manchester United), proche du champion du monde 2018 et co-accusé lors de ce procès, réfute six viols et trois agressions sexuelles contre sept jeunes femmes. Les deux accusés affirment que, si des relations sexuelles ont eu lieu, cela a toujours été le cas avec des femmes consentantes.