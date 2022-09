Le procès de Benjamin Mendy ajourné jusqu'à la semaine prochaine

Comme rapporté par le Manchester Evening News, le procès de Benjamin Mendy a été ajourné "au moins" jusqu'à mardi prochain, alors qu'il devait initialement reprendre ce mercredi. L'un des douze jurés a été testé positif au Covid-19.

Les débats ne reprendront pas cette semaine. Alors que le procès de Benjamin Mendy, qui se tient au tribunal de Chester depuis le mois d'août, devait initialement reprendre ce mercredi, l'audience du jour a été reportée. Comme rapporté par le Manchester Evening News, l'un des douze jurés a été testé positif au Covid-19 et le procès est donc ajourné - au minimum- jusqu'à mardi prochain.

Un nouveau point sera fait lundi

"Ce que nous allons faire, c'est attendre jusqu'à lundi, puis demander au juré comment il se sent. S'il est négatif et se sent assez bien, l'idée est que nous siégerons à nouveau mardi", a indiqué le juge devant la court.

Le procès pour viols de Benjamin Mendy avait repris ce mardi en Angleterre avec le contre-interrogatoire de la dixième plaignante. Celle-ci a de nouveau nié avoir donné son consentement au joueur, qui l’aurait forcée à pratiquer une fellation puis à avoir un rapport sexuel.

Arrivée à la maison de Mendy, elle aurait bu de la vodka et quelques verres de champagne, sans être "saoule" pour autant. L’accusé l’aurait alors complimentée sur son apparence et notamment ses fesses, d’après son témoignage. Elle aurait ensuite accepté de le suivre dans son bureau, en pensant qu’il voulait simplement "plus d’intimité".

Interrogée sur la fellation qu’elle lui aurait prodigué une fois dans le bureau, elle a reconnu l’acte sexuel mais a réitéré qu’elle "n’avait pas dit qu’elle le voulait". "Il m’a tiré la tête vers le bas et a gardé sa main sur ma tête, a-t-elle poursuivi. Il m’a forcée." Elle a ensuite expliqué avoir reçu un SMS le lendemain matin de Mendy lui disant de "ne pas oublier sa pilule".

Pour rappel, Benjamin Mendy nie sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre six jeunes femmes. De son côté, Louis Saha Matturie, proche du champion du monde 2018 et co-accusé lors de ce procès, réfute six viols et trois agressions sexuelles contre sept jeunes femmes. Les deux accusés affirment que, si des relations sexuelles ont eu lieu, cela a toujours été le cas avec des femmes consentantes.