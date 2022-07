Etats-Unis: Megan Rapinoe et Simone Biles honorées par la Maison Blanche

Simone Biles et Megan Rapinoe vont recevoir la médaille de la liberté de la part de la Maison Blanche pour leurs actions pour les États-Unis.

Simone Biles et Megan Rapinoe vont recevoir une médaille bien particulière. Déjà récompensées à de nombreuses reprises en gymnastique et dans le football au cours de leurs carrières dans leurs disciplines respectives, les deux sportives vont être honorées le 7 juillet prochain par Joe Biden. Le président américain va remettre à la Maison Blanche la médaille présidentielle de la liberté à 17 citoyens.

"La médaille présidentielle de la liberté est la plus haute distinction civile de la nation, décernée aux personnes qui ont contribué de manière exemplaire à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis, à la paix dans le monde ou à d'autres entreprises sociétales, publiques ou privées importantes", explique la Maison Blanche dans un communiqué.

Rapinoe très impliquée pour l'égalité salariale, Biles pour la santé mentale

"Le président Biden dit depuis longtemps que l'Amérique peut être définie par un seul mot : possibilités. Ces dix-sept Américains démontrent le pouvoir des possibilités et incarnent l'âme de la nation - le travail acharné, la persévérance et la foi. Ils ont surmonté des obstacles considérables pour accomplir des réalisations impressionnantes dans le domaine des arts et des sciences, ont consacré leur vie à la défense des plus vulnérables d'entre nous et ont agi avec courage pour provoquer des changements dans leurs communautés - et dans le monde entier - tout en ouvrant la voie aux générations à venir", poursuit le communiqué.

Simone Biles, gymnaste la plus titrée de l'histoire à seulement 25 ans (32 médailles aux JO et aux Mondiaux) est une fervente défenseur de la santé mentale et de la sécurité des athlètes, des enfants placés dans le système de placement familial et des victimes d'agressions sexuelles. De son côté, Megan Rapinoe a mené un long combat pour l'égalité salariale pour les sélections, tout en étant investie dans la justice raciale et les droits LGBTQI+.