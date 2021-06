Euro: Maracineanu confirme les fan-zones "avec des personnes assises"

La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a confirmé ce vendredi sur France 2 l’organisation de fan-zones pendant l’Euro (11 juin-11 juillet). Mais jusqu’au 30 juin, les personnes devront rester assises.

Comment suivre l’Euro cet été ? Sur le canapé, à la maison, ou au soleil devant un écran géant ? Des fan-zones pourront bien être installées en France, a confirmé la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu ce vendredi matin sur France 2. Mais jusqu’au 30 juin, les spectateurs devront rester assis.

"On doit mettre toutes les chances de notre côté pour cette compétition, a-t-elle expliqué. C’est compliqué pour les sportifs, les organisateurs aussi. Les collectivités nous ont sollicités pour qu’on puisse mettre en place un soutien pour les sportifs, pour qu’il y ait un engouement autour de ces évènements sportifs. Je vais publier ce matin un protocole qui a été travaillé avec les organisateurs et les collectifs, pour que chacun puisse s’en saisir et mettre en place ces fan-zones. Avec quelques contraintes encore jusqu’au 30 juin, avec la possibilité uniquement d’avoir des fan-zones avec des personnes assises à l’intérieur. C’est vrai que ce ne sont pas des fan-zones comme d’habitude. Il y aura 5.000 personnes autorisées dans les fan-zones en extérieur. A partir du 30 juin, on reviendra à peu près à la normalité."

"Un peu tard" pour annuler les JO

Roxana Maracineanu a par ailleurs estimé que les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) se dérouleront bien, malgré le contexte sanitaire et l’opposition de la population japonaise. "On fait tout comme s’ils auront lieu, a-t-elle indiqué. Nos sportifs, notre staff, sont prêts. Tout le monde s’est fait vacciner dernièrement. Tout le monde est prêt à partir, à performer. Nous allons nous conformer à ce qui nous a été demandé par nos hôtes japonais, c’est-à-dire être là pour les épreuves et repartir tout de suite, limiter les délégations au maximum. On n’est jamais sûr à 100% jusqu’à la dernière minute, mais je pense maintenant qu’il est un peu tard pour dire que ça va être annulé. Même si, c’est vrai, ces Jeux ne recueillent pas l’assentiment du grand public au Japon. (…) C’est vrai que ces Jeux au Japon, dans la période qu’ils vivent, soulèvent des questionnements. Ça se passera à huis clos, aux dernières nouvelles, avec des sportifs dans une bulle sanitaire très contrainte. Mais en tout cas, ça se passera."

La réouverture des salles de sport le 9 juin confirmée

Enfin, Roxana Maracineanu a confirmé la réouverture des salles de sport le 9 juin. "Si les collectivités ne désirent pas ouvrir, elles n’ouvrent pas. Mais j’encourage tout le monde à ouvrir, a expliqué la ministre chargée des Sports. Les enfants ont été autorisés depuis le 19 mai. Les protocoles ont pu être testés et mis en place par ces collectivités et les associations sportives. A partir du 9 juin, tout rouvrira : les piscines en intérieur, les dojos, toutes les salles de sport… Les sports de contact ? Pas à l’intérieur. Il faudra attendre le 30 juin. (…) Les salles de fitness attendent avec une grande impatience. On a travaillé sur un protocole à 50% de la jauge. Il y aura suffisamment d’espace pour que les abonnés et les adhérents puissent retourner en toute sécurité dans ces endroits. On espère que tout le monde va se remettre au sport rapidement. C’est un enjeu de santé publique."