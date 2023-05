Football: le Colombien Hugo Rodallega victime à son tour d'insultes racistes

C’est une triste semaine pour le monde du football : Hugo Rodallega, joueur international colombien, a été la cible d’injures racistes lors de la Copa Sudamericana.

Hugo Rodallega s’est exprimé en larmes. Seulement trois jours après l’affaire très médiatisée de Vinicius Junior, le joueur a à son tour était victime d’insultes racistes. "Nous ne nous améliorons pas en tant qu’humanité", a-t-il déclaré. Une partie des supporters du Gimnasia La Plata l’ont traité de "singe" et de "nègre" lors de la rencontre. C’est un autre pays et un autre championnat, pourtant, le problème reste le même. Le match avait lieu en Argentine et opposait le Club Indépendant de Santa Fe et le Gimnesia La Plata dans le cadre de la Copa Sudamericana.

"C'est une catastrophe"

"C'est une catastrophe ce qui se passe dans le monde entier. La question du racisme est fatigante, se faire traiter de singe, de nègre, c'est un manque de respect et c'est triste", a déploré le footballeur colombien.

"Quand les gens commencent à s'impliquer dans la question de la race, cela me rend triste, cela ne me fait pas mal que nous ayons perdu, mais cela me fait mal ce qui se passe dans le stade, dans l'environnement, nous à Bogota nous les traitons bien, nous les respectons, aujourd'hui ils ne nous ont pas respectés et cela me rend triste", a-t-il constaté. Le match s’est terminé par une victoire 1-0 de la Gimnesia et l’expulsion de quatre joueurs après qu’une bagarre ait éclaté.