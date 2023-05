Insultes racistes contre Vinicius: "Nous devons être un pays antiraciste", la Une spéciale de Marca

Le quotidien madrilène Marca a publié ce mardi une Une pour demander à l'Espagne de devenir un pays "antiraciste". La Liga est secouée depuis dimanche soir par une nouvelle affaire autour de Vinicius, victime d'insultes racistes à Valence.

Le football espagnol est secoué par l'affaire Vinicius. Dimanche soir, l'attaquant du Real Madrid a été victime une nouvelle fois d'insultes racistes en Liga, cette fois à Valence. Ce mardi, le quotidien madrilène Marca a publié une Une en réaction, demandant un changement profond.

"Une réponse ferme afin d'éradiquer une fois pour toutes ces manifestations ignobles"

"Il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste", écrit Marca en couverture, laissant seulement apparaître ce titre et un texte pour l'accompagner. "Les insultes racistes dont Vinicius a été victime à Mestalla, un épisode honteux qui s'ajoute à ce qui s'est passé dans d'autres stades et avec d'autres joueurs, nous obligent à prendre des mesures sérieuses et énergiques, conformément à la gravité des faits, écrit le journal. Cette affaire a déjà dépassé le cadre du football et ternit l'image de l'Espagne au niveau international."

Ce lundi, le gouvernement brésilien a appelé l'ambassadrice d'Espagne pour lui faire part de son "mécontentement" face aux actes racistes à l'encontre du joueur de 22 ans. Le président Lula a lui directement demandé "des mesures sérieuses" de la FIFA et de la Liga. "Nous ne sommes pas un pays raciste, mais cela ne suffit pas: nous devons être un pays antiraciste, poursuit Marca. Nous devons montrer que ce genre de situation nous répugne et exiger une réponse ferme afin d'éradiquer une fois pour toutes ces manifestations ignobles."

Marca avait suscité la polémique pour une Une jugée raciste en août dernier

"Les mots, les plaintes et les lamentations ne servent à rien si les vraies plaintes, comme celles déposées par LaLila cette saison, finissent par être classées sans suite par le ministère public, dont l'action a parfois été tiède et inefficace. Des sanctions telles que l'expulsion à vie des deux supporters à l'origine de l'épisode de Mestalla ou des punitions exemplaires similaires sont le minimum à exiger, demande le média. Une révision immédiate de tous les protocoles d'action dans ce type de cas, une implication directe et efficace de toutes les institutions sportives ainsi qu'une stratégie éducative au niveau national sont également obligatoires.

En août dernier, Marca avait provoqué la polémique avec une Une "Africa Power", mettant les joueurs européens du Real Madrid qui ont des "racines africaines", le tout sur un décor de savane incrusté sur une carte de l'Afrique. "L'Espagne doit devenir un pays antiraciste modèle. Les accusations et le discrédit international doivent cesser, conclut Marca dans son édito en Une sur l'affaire Vinicius. Les crimes de haine n'ont pas leur place dans le football, le sport et la société. Et c'est la tâche de tous d'atteindre cet objectif."