Olivier Giroud invite le jeune Maël, harcelé à l'école, à un match de l'AC Milan à San Siro

Le beau geste d'Olivier Giroud. Touché par l'histoire de Maël, un enfant de 10 ans déscolarisé de son école pendant trois mois en raison de harcèlement scolaire, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a invité le jeune garçon à assister prochainement à un match de l'AC Milan.

Au micro de RTL, Olivier Giroud a formulé une belle proposition à ce jeune fan de football: "Maël, si tu m'écoutes, je trouve que tu es un garçon très courageux pour ton âge. j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as dit, d'avoir la volonté et le courage de parler de ces événements touchants et tristes, qui ne devraient pas arriver. J'aimerais en parler un peu plus avec toi et te rencontrer si tu es d'accord. Je t'invite à un match de l'AC Milan à San Siro, ça me fera plaisir de te rencontrer."

La joie de Maël

Père d'une fille qui va avoir bientôt 10 ans, comme Maël, Olivier Giroud est très "peiné" par cette histoire. "J'imagine qu'il a dû vivre un enfer au quotidien", a regretté l'attaquant de 36 ans. Mercredi, l'académie de Dijon a annoncé que les harceleurs de Maël ont changé d'établissement scolaire, permettant à Maël de revenir à l'école.

Maël a forcément accepté avec plaisir l'invitation lancée par Olivier Giroud. "On ne s'attendait pas à ça comme surprise, Maël est très content parce qu'il adore le football, a témoigné le père auprès de RTL. C'est inimaginable. Il a poussé des cris de joie et a pleuré, ça le touche énormément. On remercie Olivier Giroud."

Le prochain rendez-vous de l'AC Milan à San Siro aura lieu le 13 mars prochain, avec la réception de la Salernitana en championnat. Dernier champion de Serie A, le club lombard pointe actuellement à la troisième place du classement après 24 journées, à 18 unités de Naples.