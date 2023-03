Équipe de France: les crampons spéciaux de Giroud pour fêter son record de buts avec les Bleus

Olivier Giroud a dévoilé ce mercredi une paire de crampons fournie par son équipementier Puma en l’honneur de son record de buts (52) en équipe de France. L’attaquant de l’AC Milan, âgé de 36 ans, a récemment expliqué qu’il souhaitait poursuivre son aventure chez les Bleus.

Hugo Lloris, Raphaël Varane ou Steve Mandanda ont dit stop mais lui a encore envie de poursuivre sa carrière internationale. Olivier Giroud a fait savoir il y a quelques semaines qu’il était toujours à disposition de l’équipe de France. L’attaquant de l’AC Milan espère être appelé lors des prochains rassemblements des Bleus. En attendant, le buteur de 36 ans a dévoilé ce mercredi sur ses réseaux une paire de crampons fournie par son équipementier Puma en l’honneur de son record de buts en équipe de France. Des chaussures aux couleurs bleu-blanc-rouge avec son nom et le nombre 52.

Olivier Giroud a profité de l’épopée des Bleus à la Coupe du monde 2022 pour dépasser Thierry Henry et ses 51 buts. Décisif face à l’Australie en poules (doublé), la Pologne en 8es et l’Angleterre en quarts, l’ancien joueur de Chelsea a porté son total à 53 réalisations sous le maillot national. Une marque qu’il espère encore améliorer. Après avoir cédé aux tirs aux buts face à l’Argentine (3-3, 4 tab à 2), au terme d’une finale d’anthologie au Qatar, les hommes de Didier Deschamps reprendront la compétition à la fin du mois.

"J’ai la motivation pour continuer"

Les vice-champions du monde vont recevoir les Pays-Bas le 24 mars au Stade de France, avant de se déplacer à Dublin pour défier l’Irlande le 28 mars, dans le groupe B des éliminatoires de l’Euro 2024, qui aura lieu l’an prochain en Allemagne. A voir si Deschamps convoquera Giroud pour ce premier rendez-vous post-Mondial.

"Ce n'est pas fini. Des émotions, j'espère qu'il y en aura encore, a déclaré l'avant-centre sur France 2 le mois dernier. Je ne suis pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu qui me tient à cœur (…) J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l'instant je suis encore sélectionnable et un joueur de l’équipe de France."