Guerre en Ukraine: la Juventus a accompagné 80 jeunes réfugiés jusqu'en Italie

La Juventus a communiqué ce samedi sur une vaste opération pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens et a annoncé avoir amené 80 jeunes de la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine jusqu'en Italie.

Le beau jeu sur les terrains de la solidarité. Dans un communiqué, la Juventus a annoncé ce samedi qu'elle est partie avec une délégation de Continassa à Zahony, une ville à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine, d'où 80 personnes ont été emmenées puis accompagnées jusqu'en Italie. Le club précise que la "grande majorité d'entre elles" sont des enfants âgés de 6 et 14 ans, accompagnés de quelques mères.

Des enfants des écoles de foot de l'est de l'Ukraine

Certaines de ces personnes ont été recueillies suite à une demande d'aide de la fédération ukrainienne de football, pour secourir les enfants et les jeunes des écoles de football évacués à Kiev, Kharkiv et dans d'autres zones touchées par les bombardements. Avant de se rendre à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine en bus, la Juventus avait lancé une vaste collecte avec l'aide de certaines écoles locales, afin de récupérer des produits de première nécessité, des vêtements et des médicaments. Ce après quoi une délégation de 20 personnes se sont rendues sur place.

Un petit convoi est parti vendredi de Continassa (où se situe le centre d'entraînement du club) en direction de la Hongrie, pour un voyage aller-retour de 2.800 kilomètres jusqu'à Zahony, près de la frontière ukrainienne. La délégation du club était également accompagnée d'un psychologue et d'un pédiatre précise la Juve. L'ensemble de l'équipe est arrivé en Hongrie le samedi matin, accueillie par le maire de Zahony. "Pendant le voyage, l'équipe de la Juventus a remarqué une forte présence de voitures et autres véhicules avec des plaques d'immatriculation italiennes, preuve de la grande solidarité fournie par l'Italie", salue d'ailleurs le club italien.

Aujourd les enfants et les mères, sont logés dans la province de Cuneo, à La Morra, dans un hôtel mis à disposition par la Région Piémont et par la Protection civile, "qui se sont immédiatement mobilisés pour soutenir ce projet". "Cette expédition a une grande signification pour toute la société : nous sommes tous aux côtés de ceux qui souffrent de la guerre, dans l'espoir que la paix revienne bientôt", conclut le communiqué bianconeri.

Le Dinamo Zagreb et le Barça s'impliquent aussi

La Juventus n'est pas le premier club européen à se mobiliser à cette échelle, puisque 27 jeunes du centre de formation du Shakhtar Donetsk ont aussi été pris en charge grâce au Dinamo Zagreb. Le club croate avait affrété deux bus pour amener les enfants de la frontière hongro-ukrainienne à Zagreb, où ils sont hébergés dans un hôtel juste à côté du stade Maksimir.

Le vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu, a aussi annoncé ce samedi avoir participé activement au sauvetage de 220 personnes, principalement des familles, femmes et enfants, dans ce qui a été le premier couloir aérien humanitaire depuis que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine. Le dirigeant catalan s'est rendu à Varsovie dans un Boeing 787-8 qui est arrivé vide et a fait le voyage de retour plein avec une double destination, Barcelone et Madrid, les villes qui accueilleront les réfugiés. D'autres clubs de pays frontaliers avec l'Ukraine ont aussi organisés de l'aide humanitaire pour les réfugiés du conflit.