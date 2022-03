Guerre en Ukraine: comment le Stade de Reims se mobilise avec une collecte de dons

Le Stade de Reims a lancé trois points de collecte de dons dans la ville, afin de remplir un camion de médicaments, de vêtements et de nourriture pour les Ukrainiens frappés par la guerre. L’opération rencontre déjà un franc succès. RMC Sport s'est rendu sur place.

"J’ai le coffre rempli de vêtements et couvertures!", annonce Sylvie aux joueuses du Stade de Reims chargées de recueillir les dons à la boutique du stade. À 14 heures, l’entrepôt servant de réserve est déjà plein. "Je suis choquée, je ne pensais pas que les gens donneraient autant", confie Tanya Romanenko, attaquante ukrainienne du club, à RMC Sport. Pour soutenir le pays d’origine de son attaquante, le club de Ligue 1 a lancé jeudi, et jusqu’à dimanche, une collecte de denrées qui sera ensuite redistribuée en Ukraine, où la Russie mène son dixième jour de guerre.

Parmi les dons, on retrouve des vêtements chauds, des médicaments et des produits pour bébés principalement. "Ça me parait logique de donner. Avec tout ce qu’on voit à la télévision, ça pourrait nous arriver à nous. Ça me parait évident d’aider ces pauvres gens qui doivent fuir et qui n’ont plus où vivre", confie Sylvie avec émotion.

Lorsque les donneurs arrivent à la boutique du stade, ils sont accueillis par les joueuses du club. Parmi elles, Rachel Corboz, milieu de terrain. "Depuis que je suis arrivée, plein de gens viennent pour déposer des vêtements, des produits pour les bébés. C’est bien qu’on puisse faire ça pour l’Ukraine", déclare-t-elle. Avant de poursuivre: "En plus on a une coéquipière touchée par la situation donc on est très contents de pouvoir aider".

"On ne peut pas être insensibles"

Le club avait déjà apporté son soutien à l’Ukraine dimanche dernier, en retardant le coup d’envoi de son match à Monaco, club dont les dirigeants sont russes. Cette semaine, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims a souhaité poursuivre sur sa lancée: "On ne peut pas être insensibles. On a une joueuse ukrainienne chez nous et des ukrainiens très proches du club donc on se devait de faire quelque chose".

Le président, par l’intermédiaire de sa société Transports Caillot, a affrété l’un de ses camions pour l’occasion. "On récupère les dons pendant quelques jours sur les trois points de collecte. Ensuite, on les stockera dans notre entrepôt et un de nos chauffeurs emmènera les denrées à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine", ajoute le chef d’entreprise. À Rzeszow, les dons seront récupérés et redistribués par l’ONG Acted. "Il se trouve que je connais Frédéric de Saint-Sernin, ancien président du Stade Rennais notamment. Il est désormais dirigeant d’Acted, donc je l’ai tout de suite contacté et on va travailler avec eux pour aider le peuple ukrainien".

80 m3 de denrées pour l'Ukraine

Le camion Caillot devrait être rempli très rapidement. Les points de collecte débordent depuis le lancement du projet. L'initiative touche Tanya Romanenko. Sa famille est toujours bloquée en Ukraine et son père est engagé dans la défense de son pays. "Je leur envoie un message toutes les deux heures, mais c’est horrible. Quand tu prends des nouvelles, tu ne sais jamais à quoi t’attendre", confie la joueuse les larmes aux yeux.

Pour apporter son soutien depuis la France, Tanya participe elle aussi à la collecte. "Merci beaucoup madame, ça fait très chaud au cœur de sentir ce soutien", l’entend-on murmurer à une donatrice. "Ça montre la solidarité des Français à l'égard de notre pays. Je suis très reconnaissante".

La collecte s’achèvera dimanche soir. Au total, ce sont 66 palettes, soit l’équivalent de 80 m3 de denrées, qui prendront la route la semaine prochaine.