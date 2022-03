Guerre en Ukraine : la Premier League ne sera plus diffusée en Russie

La Premier League a annoncé ce mardi suspendre son contrat de diffusion en Russie, en réaction à l'attaque russe en Ukraine.

C'était dans les tuyaux depuis ce matin, c'est désormais officiel : la Premier League ne sera plus diffusée en Russie à partir de ce mardi. La puissante organisation anglaise a décidé de suspendre son contrat de diffusion dans le pays à la suite de l'invasion menée en Ukraine depuis une dizaine de jours. La sanction est à effet immédiat, ce qui signifie que les quatre matchs de Premier League qui doivent se disputer ce jeudi ne seront pas retransmis en Russie.

Les droits russes pour la saison 2021-2022 de Premier League sont détenus par la société Rambler, une filiale de la Sberbank, et les matches sont diffusés sur la plateforme de streaming Okko. La ligue dirigée par Richard Masters retirait cette année 6 millions de livres (7,2 millions d'euros) de son contrat russe. Cette suspension de retransmission ne représente pas une grande perte pour la Premier League, qui bénéficie, pour la période 2019-2022, de 1,3 milliard de livres (1,5 milliards d'euros) pour la diffusion du championnat à l'étranger.

La Premier League va faire un don d'un million de livres sterling

La Premier League a également annoncé faire un don d'un million de livres sterling pour soutenir le peuple ukrainien. "La Ligue condamne fermement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous appelons à la paix et nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés. Le don d'un million de livres sterling sera versé au Disasters Emergency Committee (DEC) pour fournir une aide humanitaire directement aux personnes dans le besoin. "

La Fédération anglaise de football a emboîté le pas à la Premier League en mettant fin au contrat de diffusion des matchs de FA Cup en Russie : aucun des quarts de finale prévus au mois de mars n'y sera retransmis.

Nigel Huddleston, ministre des Sports britannique, a réagi en approuvant la décision des instances du football anglais: "C'était absolument la bonne chose à faire, a-t-il indiqué. Nous soutenons pleinement la décision de la Premier League d'arrêter de diffuser des matchs en Russie en réponse à l'invasion barbare et insensée de Poutine en Ukraine. La Russie ne peut pas être autorisée à légitimer sa guerre illégale par le sport et la culture, et nous devons travailler ensemble pour garantir que Poutine reste un paria sur la scène internationale."