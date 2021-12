Premier League: le ministre des Sports britannique demande aux joueurs de se faire vacciner

Depuis quelques jours en Angleterre, de nombreuses formations comme Manchester United, Leicester et Chelsea sont impactés par le Covid-19. Devant cette situation critique, des matchs de Premier League ont été reportés. Ce vendredi, le ministre des Sports britannique Nigel Huddleston a demandé à tous les footballeurs de se faire vacciner.

La propagation du Covid-19 ne cesse de prendre de l’ampleur en Angleterre. Si plusieurs matchs de Premier League ont été reportés cette semaine, la tenue du Boxing Day le 26 décembre est pour l’heure incertaine. Alors que de nombreux effectifs sont impactés par ce virus, seulement 68% des joueurs seraient doublement vaccinés.

Devant cette situation délicate, le ministre britannique des Sports Nigel Huddleston a pris la parole ce vendredi à la BBC. Le membre du gouvernement a exhorté les footballeurs de se faire vacciner, même si ces derniers émettent encore des réserves. "Je reconnais que certaines personnes ne peuvent pas se faire vacciner, mais nous devons tous encourager ceux qui ne sont pas vaccinés à surmonter leur réticence", a-t-il déclaré, selon la retranscription de Reuters.

"La chose socialement responsable à faire"

L'homme de 51 ans a rappelé que ce sont les non-vaccinés qui contractent les formes du Covid-19 les plus néfastes: "L’écrasante majorité des personnes gravement malades du Covid à l’hôpital ne sont pas vaccinées. La chose la plus importante que chacun puisse faire pour se protéger, protéger ses collègues et ses proches est de se faire vacciner."

Afin de les sensibiliser, l’Anglais a rappelé aux sportifs que leur image est importante et peut inciter les fans réfractaires à prendre leurs doses de vaccin: "Se faire vacciner est la chose socialement responsable à faire. De nombreux footballeurs et stars du sport ont utilisé leur profil et les réseaux sociaux pour encourager les gens à se faire vacciner. Je leur suis très reconnaissant."