Guerre en Ukraine: la réponse du capitaine russe, Dzyuba, aux critiques de Mykolenko et Yarmolenko

Silencieux depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le capitaine de la sélection russe, Artem Dzyuba, a expliqué sur Instagram les raisons de son silence. L’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg a aussi répondu aux attaques de Vitali Mykolenko et Andriy Yarmolenko.

"Pourquoi êtes-vous assis comme des conn**** et ne dites rien ?" ; "Vous serez enfermés dans votre cachot pour le reste de votre vie". En prononçant ces propos aux joueurs de la sélection russe, les Ukrainiens Andriy Yarmolenko et Vitali Mykolenko ont mis en lumière le silence des joueurs russes, au sujet des agissements de la Russie en Ukraine.

>> Guerre en Ukraine: les conséquences pour le sport en direct

Souvent visé personnellement par ces paroles, le capitaine de la sélection Artem Dzyuba est sorti du silence. Sur Instagram, l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg a expliqué les raisons de son silence: "J’étais réticent à commenter les évènements en Ukraine. Je n’ai pas voulu le faire, non pas parce que j’ai peur, mais parce que je ne suis pas un expert en politique."

Tout en exprimant son opposition à cette guerre: "La guerre est effrayante. Mais je suis aussi contre l’agressivité et la haine humaine, qui acquièrent chaque jour des proportions prohibitives."

"Je n’ai pas honte d’être russe"

Malgré les actions de Vladimir Poutine, hors de question pour Dzyuba de renier sa nationalité: "Je suis contre la discrimination fondée sur la nationalité. Je n’ai pas honte d’être russe. Je suis fier d’être russe."

Le capitaine a aussi lancé un coup de gueule sur les multiples décisions des instances du sport d’écarter les Russes: "Je ne comprends pas pourquoi les athlètes doivent souffrir maintenant. Pourquoi tout le monde a toujours crié que le sport doit rester en dehors de la politique, mais à la première occasion, lorsqu’il s’agit de la Russie, ce principe est complètement oublié ?"

Rappelons que les instances de tennis ont décidé d’exclure les Russes de la Coupe Davis. Les footballeurs quant à eux ont été expulsés de la Coupe du monde 2022. De son côté, le coach de West Ham David Moyes a expliqué en conférence de presse que le football est "un outil tellement puissant (…) Il est très important que nous agissions et que nous nous assurions de les isoler complètement. "

Dzyuba s'en prend à Mykolenko et Yarmolenko

Dzyuba a terminé son discours par une réponse aux critiques de Yarmolenko et Mykolenko sur son silence dans ce conflit.

S’il ne s’est pas vraiment étendu sur le sujet, l’attaquant a répondu à sa manière, en laissant tout de même à la fin, un message de paix: "À certains de mes collègues qui restent assis sur leur c** dans des manoirs en Angleterre et disent des choses méchantes : nous ne pouvons pas être offensés par cela, nous comprenons tous ! Paix et bienveillance à tous !"