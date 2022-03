Guerre en Ukraine: le message très virulent de Yarmolenko aux joueurs russes sur leur inaction

Andriy Yarmolenko, joueur de football ukrainien de West Ham, a interpellé avec agressivité les joueurs russes, auxquels il reproche leur silence sur le conflit en Ukraine.

Andriy Yarmolenko, international ukrainien depuis 2009 (107 sélections, 44 buts) et qui évolue à West Ham, a pris la parole sur son compte Instagram pour dénoncer le manque d'engagement des footballeurs russes quant à la situation en Ukraine.

"J'ai un question pour les joueurs de la sélection russe: les gars, pourquoi êtes-vous assis comme des conn**** et ne dites rien? Dans mon pays, ils tuent des gens, des femmes, des mères, nos enfants. Mais vous ne dites rien, vous ne faites aucun commentaire… " a dénoncé l'attaquant de 32 ans.

Yarmolenko vise Artem Dzyuba

Yarmolenko a d'ailleurs ciblé indirectement Artem Dzyuba (Zénith Saint-Petersbourg): "Alors les gars, vous avez de l'influence sur les gens, montrez-le, je vous le demande, s'il vous plaît! Je sais que certains d'entre vous aiment montrer leurs cou***** à la caméra (référence à une célébration de Dzyuba) mais maintenant le moment est venu de montrer vos cou***** dans la vraie vie."

Le joueur ukrainien, à West Ham depuis 2018, avait été laissé au repos le week-end dernier face à Wolverhampton par son entraîneur David Moyes, qui l'avait dit "bouleversé à juste titre, car beaucoup de membres de sa famille sont en Ukraine". Yarmolenko a la particularité d'être né en Russie, à Saint-Petersbourg, et a par ailleurs décidé de faire un don d'environ 90.000 euros à l'armée ukrainienne pour la soutenir dans le conflit.

Vitaliy Mykolenko, autre international ukrainien (Everton), avait déjà interpellé mardi Dzyuba et les joueurs russes pour leur mutisme : "Pendant que vous restez silencieux avec tes coéquipiers, d'innocents civils sont tués en Ukraine. Vous serez bloqués dans un donjon pour le reste de votre vie et celles de vos enfants. Et j'en suis heureux. "