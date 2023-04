Guerre en Ukraine: les sportifs ukrainiens forcés de se retirer des compétitions où sont présents des Russes et Biélorusses ?

Le ministre des Sports et de la jeunesse ukrainien souhaite interdire aux sportifs de son pays de participer à des compétitions officielles dans lesquelles sont présents des athlètes russes et biélorusses, rapporte la presse locale. Les athlètes qui ne respecteraient pas cette règle seraient sanctionnés.

Le gouvernement ukrainien adopte une position radicale. Selon plusieurs médias locaux, dont le Kyiv Independent, le ministre des Sports et de la Jeunesse ukrainien a publié le 12 avril un décret interdisant à toutes les délégations officielles des équipes sportives nationales de participer à des compétitions internationales où seront présents des athlètes russes et biélorusses. Une décision prise en raison de l’offensive russe en Ukraine, qui dure maintenant depuis plus d’un an.

Les athlètes ukrainiens qui ne respecteraient pas cette prérogative seraient sanctionnés. Ils pourraient perdre toutes les subventions attribuées par l’Etat. Le décret du gouvernement ukrainien intervient alors que le Comité international olympique a recommandé le retour des Russes et des Biélorusses en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024. Plusieurs Fédérations internationales ont déjà décidé de réintégrer ces athlètes mis au ban depuis l’an dernier.

Une incidence sur les qualifications à l'Euro 2024 ?

Cette décision pourrait notamment avoir une incidence sur les qualifications à l’Euro 2024. Si la Russie n’a pas été conviée par l’UEFA, la Biélorussie, placée dans le groupe I avec la Suisse ou encore la Roumanie, a quant à elle bien pris part aux qualifications. La sélection ukrainienne (groupe C avec l’Angleterre ou l’Italie) pourrait-elle quitter la compétition pour ne pas être sanctionnée ? Selon des médias locaux, cette hypothèse semble hautement improbable.