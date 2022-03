Guerre en Ukraine: "Nous luttons pour la démocratie en Europe", clame Vitali Klitschko

Invité sur BFMTV, l'ancien boxeur Vitali Klitschko, maire de Kiev évoque la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. Il remercie le gouvernement français et assure se battre pour la démocratie en Europe.

Vitali Klitschko est déterminé. L'ancien boxeur, maire de Kiev, est revenu sur BFMTV sur la guerre qui sévit en Ukraine, et particulièrement dans la capitale. Il n'oublie pas non plus l'aide de la France. "Je voudrais remercier le gouvernement français pour son soutien. Poutine veut prendre Kiev, contrôler le pays. Tout notre pays, au niveau politique, est contre les Russes. Il faut soutenir l'Ukraine avec les aides humanitaires en cette période difficile. Nous luttons pour l'Ukraine, mais pas uniquement. Nous luttons pour la démocratie en Europe. Beaucoup nous demande pourquoi il y a cette guerre. La raison est claire: l'Ukraine a décidé de devenir membre de l'Union européenne alors que Poutine veut reconstruire l'URSS, l'empire russe", a expliqué Vitali Klitschko.

>> Guerre en Ukraine, les conséquence sur le sport en direct

"Les gens ne veulent pas être des esclaves"

Le maire de Kiev appelle à l'unité de la population dans ce conflit, qui dure depuis 13 jours. "Ce n'est pas un secret, Kiev est la cible de Poutine. Il veut contrôle la capitale. C'est pourquoi ils essaient d'encercler Kiev. Mais les soldats sont de bons combattants. Des miliers de personnes ont perdu la vie. Ce n'est pas facile mais nous défendons nos familles, nos maisons. Nous sentons beaucoup de patriotisme. Ils veulent défendre notre ville. Je suis optimiste. La ville, ce n'est pas que des immeubles, c'est aussi sa population. Les gens ne veulent pas être des esclaves", a poursuivi l'ancien champion du monde des poids lourds.

Maire de Kiev depuis 2014, Vitali Klitschko est devenu champion d'Europe de boxe en 1998, avant d'enchaîner les titres mondiaux dans les années 2000 et d'afficher un bilan remarquable de 45 victoires (dont 41 KO) en 47 combats. Il a dominé son sport avec son frère Wladimir, avant d'obtenir un siège de député en 2012. Né en territoire kyrgyze à l'époque de l'Union soviétique, "Ironfist" - son surnom de boxeur - a pourtant passé une bonne partie de sa vie en Allemagne, d'où il a construit sa carrière sportive.