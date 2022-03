Guerre en Ukraine: un entraîneur en Allemagne compare Vladimir Poutine à l'anus d'une baleine

Pavel Dotchev, l'entraîneur bulgare du FC Erzgebirge Aue, club de D2 allemande, a comparé Vladimir Poutine à l'anus d'une baleine.

Attention, punchline. Quelques heures avant un match décisif de D2 allemande contre Ratisbonne, Pavel Dotchev, l'entraîneur du FC Erzgebirge Aue, s'est lâché devant les médias. En pleine conférence de presse, l'entraîneur bulgare a réagi au conflit qui oppose les Russes et les Ukrainiens. Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère concernant Vladimir Poutine, sans pour autant le nommer.

"Je lis beaucoup, mais je ne savais pas du tout que la baleine bleue a un trou du cul d'un mètre en moyenne. Et ce n'est pas le plus grand trou du cul du monde. (Sur la guerre en Ukraine) Pour moi, ce qui se passe n'est pas normal, c'est une catastrophe. C'est incroyable ce qu'une personne provoque pour les gens. Ce qu'il fait, ça ne va pas du tout", a expliqué Pavel Dotchev.

Situation sportive délicate

Quelques heures après cette punchline mémorable, son équipe a tout donné sur le terrain pour s'imposer à domicile (1-0) et se relancer dans la course au maintien. Une première victoire depuis le 20 novembre (1-2 contre Hansa Rostock) qui permet à Erzgebirge Aue de revenir à sept points du Dynamo Dresde, 16e et barragiste.

Même si Pavel Dotchev ne semble pas trop se faire d'illusions: "La tendance, c'est qu'on est relégués. Mais on a encore des chances. Nous avons suffisamment de force et de qualité dans l'équipe pour décider du match à notre place." Il lui reste neuf matchs pour y parvenir.