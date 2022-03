Guerre en Ukraine: Rakitskiy résilie son contrat avec le Zénith Saint-Petersbourg

Pas présent sur la feuille de match le 28 février lors de la dernière victoire du Zénith Saint-Pétersbourg, Yaroslav Rakitskiy a résilié son contrat avec le club russe. La formation a annoncé le départ du défenseur ukrainien via un communiqué.

Présent au Zénith Saint-Pétersbourg depuis janvier 2019, Yaroslav Rakitskiy n’évoluera plus avec le club russe. Le joueur n'était pas sur la feuille de match lors de la dernière victoire des siens contre Rubin Kazan (3-2) et les deux parties ont décidé de se séparer.

Forcément touché par le conflit déclenché par la Russie en Ukraine, le défenseur ukrainien avait demandé aux dirigeants de rompre son contrat. Une requête acceptée par les Russes, qui perdent un joueur important depuis son arrivée. En témoignent ses 108 matchs disputés, avec sept réalisations et 15 passes décisives.

La formation, réputée proche de Vladimir Poutine, a voulu remercier leur ancien joueur "pour son passage à Saint-Pétersbourg et son attitude professionnelle et passionnée envers le jeu". Durant son passage en Russie, le joueur de 32 ans a glané trois titres de champion, une coupe et deux Supercoupe.

Le message du Zénith pour Rakitskiy

Malgré les circonstances de cette séparation, le Zénith souhaite "sincèrement le bien-être de la famille et des amis de Yaroslav Rakitskiy, et bien sûr, exprimons notre espoir de le voir sur les terrains de football". Si l’avenir de l’Ukrainien sur les terrains de foot est inconnu, ce dernier avait déjà fait parler de lui, au moment où il avait rejoint le club russe en 2019.

Critiqué par de nombreux ukrainiens pour ce choix de carrière, le défenseur avait été écarté de la sélection par Andriy Shevchenko. Devant ces réactions, Rakitskiy dénonçait le fait que la politique et le sport soient autant mélangés: "J’aimerais être appelé mais le foot est devenu trop politique. Les joueurs sont désormais sélectionnés avec la peur de mal faire."