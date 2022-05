Guerre en Ukraine: Un an de suspension pour Kuliak, le gymnaste russe au "Z" sur le podium

La Fédération internationale de gymnastique a infligé une suspension d'un an de toute compétition à l'athlète russe Ivan Kuliak, lequel avait affiché son soutien à l'armée russe sur le podium de la Coupe du monde à Doha.

Ivan Kuliak (20 ans) a été sanctionné par la Commission de discipline de la Gymnastics Ethics Foundation (GEF) "pour avoir enfreint les règles de la Fédération internationale de gymnastique". Le gymnaste russe a été suspendu un an de toute compétition internationale. "Si les mesures de protection empêchant les athlètes russes de concourir sont toujours en place le 17 mai 2023, l'interdiction sera maintenue et expirera six mois après la levée desdites mesures", précise la commission de discipline.

"Si c'était à refaire, je ferais le même chose"

Ivan Kuliak était monté sur la troisième marche du podium de la Coupe du monde de gymnastique à Doha, au Qatar, avec un "Z" fixé sur la poitrine. A ses côtés, un athlète ukrainien. Depuis le début de l'intervention russe en Ukraine, la lettre "Z", inscrite sur les chars de l’armée russe, a très rapidement fait son apparition dans l’espace public en Russie, devenant très vite un symbole d’allégeance au Kremlin exhibé par les partisans de Vladimir Poutine et les soutiens de la guerre en Ukraine.

Si Ivan Kuliak a 21 jours pour faire appel de cette décision, la Fédération internationale de gymnastique n’a pas tardé à le disqualifier des Mondiaux au Qatar, lui retirant au passage sa médaille de bronze et le bénéfice de cette performance en prize-money. Le jeune athlète avait indiqué aux médias russes que si c'était à refaire "je ferais la même chose": "Je l'ai vu porté par nos militaires et j'ai regardé ce que voulait dire le symbole. (...) Je voulais montrer ma position. En tant qu'athlète, je me battrai toujours pour la victoire et je jouerai pour la paix".