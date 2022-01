Bientôt plus d’événements sportifs diffusés en clair à la télévision ?

Le gouvernement a annoncé vendredi le lancement d'une consultation afin de moderniser la liste d'événements sportifs "d'importance majeure" sont protégés par une diffusion en clair. Le nombre fixé à 21 depuis un décret de décembre 2004 pourrait augmenter.

Les ministères des Sports et de la Culture ont annoncé vendredi leur volonté de "moderniser" la liste des évènements sportifs dits "d'importance majeure" qui doivent être accessibles à tous les téléspectateurs en y intégrant plus de sport féminin et de parasport. Cette liste fixée par un décret de 2004 comprend actuellement 21 événements, comme les JO, le tournoi des Six Nations, les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football, le Tour de France masculin ou encore le Grand Prix de France de Formule 1.

Une plus grande visibilité du sport féminin

En vertu de cette réglementation, une chaîne payante ne peut pas se réserver l'exclusivité de la retransmission de l'un de ces événements et les chaînes gratuites nationales doivent pouvoir en obtenir les droits de retransmission. La liste "est élaborée conjointement par le ministère de la Culture et le ministère chargé des Sports en concertation avec les professionnels des secteurs audiovisuel et sport", ont fait savoir vendredi les deux ministères dans un communiqué commun.

"Faisant le constat de l'engouement croissant des téléspectateurs pour les compétitions féminines et le parasport en particulier, le gouvernement soumet à une nouvelle consultation des professionnels des secteurs concernés une liste modernisée qui intègre notamment les Jeux paralympiques et soutient une plus grande visibilité du sport féminin", ont-ils précisé. La consultation durera "un mois" et la liste sera ensuite soumise à la Commission européenne qui doit la contrôler et la valider.

Récemment, lors du débat de la proposition de loi LREM sur le sport, un amendement LR en vue d'inclure les "pendants" féminins des grandes compétitions et les Jeux paralympiques a été adopté. A cette occasion, la ministre des Sports Roxana Maracineanu avait indiqué qu'elle avait entamé une réflexion avec Roselyne Bachelot pour modifier le décret. La question de la révision de cette liste est sur le tapis depuis plusieurs années.

Les 21 événements protégés :

les Jeux olympiques d'été et d'hiver

les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la FIFA

le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football

les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football

la finale de la Ligue Europa lorsqu'un club français y participe

la finale de la Ligue des champions de football

la finale de la Coupe de France de football

le tournoi de rugby des Six Nations

les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby

la finale du championnat de France de rugby

la finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un club français y participe

les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros

les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe

le Grand Prix de France de formule 1

le Tour de France cycliste masculin

la compétition cycliste Paris-Roubaix

les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe

les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe

les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe

les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe

les championnats du monde d'athlétisme.