VI Nations: une nouvelle règle instaurée en mêlée pour protéger les joueurs

A l'occasion du Tournoi des VI Nations (5 février-19 mars), une règle expérimentale va être testée visant "à améliorer la stabilité de la mêlée et la santé des joueurs". Elle sera mise en place lors des tournois masculin, féminin et U20.

Une mêlée plus stable et moins dangereuse ? World Rugby et le Tournoi des VI Nations ont annoncé ce vendredi la mise en œuvre d'une règle expérimentale encadrée visant "à améliorer la stabilité de la mêlée et la santé des joueurs".

"Lors des prochains Tournois des six nations - masculin, féminin et U20 - les deux talonneurs devront s'assurer qu'un pied (le "pied-frein") est tendu en direction de son vis-à-vis pendant les étapes de flexion et de liaison lors de la phase d'engagement dans la mêlée", détaille ainsi un communiqué.

"World Rugby souhaite comprendre si cet ajustement mineur peut avoir une incidence positive sur le nombre d'effondrements et de remises en jeu de la mêlée, ainsi que sur les conséquences en termes de santé", ajoute l'instance dirigeante du rugby mondial.

Objectif : subir moins de "pressions excessives"

Ce "pied-frein" doit contribuer à empêcher les joueurs, en particulier les talonneurs, de "subir des charges et des pressions excessives dans la mêlée". Associé via le syndicat des joueurs, Dave Heffernan, talonneur international irlandais du Connacht (30 ans, 6 sélections), s'est félicité de cet essai.

"En discutant avec d'autres talonneurs, la charge axiale semble causer des problèmes au niveau du cou. Même si cet essai est bien accueilli, il doit être imposé par les arbitres aux deux premières lignes", a-t-il commenté.

Le Tournoi des VI Nations se déroulera cette année du 5 février au 19 mars. Actuellement rassemblé dans le sud de la France pour un stage de préparation, le XV de France débutera face à l'Italie, le 6 février au Stade de France.