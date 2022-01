"J’ai perdu six kilos": Cassano raconte son calvaire sous Covid

Lors d’un live Twitch avec son ancien coéquipier en sélection Christian Vieri, Antonio Cassano s'est exprimé sur sa récente hospitalisation. Il a connu des complications après avoir été testé positif au coronavirus.

Antonio Cassano ne s’en cache pas : il a vécu un calvaire. En décembre dernier, son état de santé s’était rapidement détérioré après un test positif au coronavirus. L’ancien avant-centre italien de 39 ans, qui a pris sa retraite fin 2018, a dû être hospitalisé quelques jours à cause de complications. S’il va aujourd’hui beaucoup mieux, il reste marqué par ce qu’il a traversé. Mentalement et physiquement.

Six kilos perdus

"J’ai eu deux jours de fièvre et de tremblements, a-t-il raconté lors d’un live Twitch avec son ancien coéquipier en sélection, Christian Vieri. Comme je ne savais pas quoi faire, je suis allé à l’hôpital. J’ai fait des tests, tout était parfait. J’ai ensuite fait un scanner, qui a révélé une légère pneumonie. On m’a soigné et je suis rentré chez moi après deux jours. J’ai été testé négatif vingt jours plus tard. J’ai perdu six kilos et j’avais mal partout lors des premiers jours. La vie continue."

Il se pose aujourd’hui en défenseur de la vaccination. "Maintenant, ma famille et moi allons bien, a-t-il confié. Il faut se faire vacciner. J’ai reçu deux doses du vaccin, et je vais recevoir la troisième." Au cours de sa longue carrière, Cassano est notamment passé par la Roma, le Real Madrid, l’AC Milan et l’Inter, remportant entre autres un titre de champion d’Espagne (avec le Real en 2007) et d'Italie (avec Milan en 2011).