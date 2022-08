Jeux du Commonwealth: une joueuse positive au Covid fait gagner l'Australie en cricket et crée la polémique

Une des meilleures joueuses australiennes de cricket, Tahlia McGrath, a été autorisée à jouer au tournoi de cricket des Jeux du Commonwealth malgré un test positif au Covid dimanche. Grâce à elle, son pays a remporté l'or et provoqué, entre autres, la fronde de l'Inde, battue en finale.

À peine sacrées lors du tournoi de cricket des Jeux du Commonwealth, qui se déroule à Birmingham, les Australiennes voient déjà le vent de la polémique leur caresser la nuque. En cause: la titularisation lors de la finale de Tahlia McGrath, l'une des meilleures joueuses de l'équipe, après que celle-ci ait été testée positive au Covid quelques heures plus tôt. Cette dernière a été autorisée à jouer par les organisateurs mais forcée de s'asseoir loin de ses coéquipières et de porter un masque. Ce qui ne l'a pas empêché d'étreindre ses partenaires après leur victoire.

"L'hypocrisie" australienne dénoncée par des supporters indiens

Si le match avait été joué en Australie, McGrath aurait été contraint de s'isoler pendant sept jours. Mais au Royaume-Uni, où les règles d'auto-isolement ne sont que consultatives, elle a pu être autorisée à jouer, les organisateurs plaidant la règle du cas par cas.

Pour autant les critiques sont sévères, notamment de la part de supporters indiens qui dénoncent une décision "raciste", arguant que leur pays aurait été exclu de la finale si la situation avait été inversée. Des allégations d'hypocrisie ont également émergées, compte tenu de leur ligne de conduite très dure à propos de l'épidémie et de la vaccination. Leurs règles strictes avaient conduit Novak Djokovic à être exclu de l'Open d'Australie en janvier et expulsé du pays - bien qu'il n'ait pas contracté le Covid sur place.

La capitaine indienne plaide "l'esprit sportif"

De son côté, la capitaine indienne Harmanpreet Kaur a tenu à clarifier la position de son pays : "Nous avons découvert son test positif juste avant le tirage au sort de la finale. C'était quelque chose que nous ne contrôlions pas. Les organisateurs devaient prendre une décision et nous étions d'accord car elle (Tahlia McGrath) n'était pas très malade, alors nous avons décidé de jouer. Il fallait faire preuve d'esprit sportif. Je suis contente que nous n'ayons pas dit non à Tahlia, manquer la finale aurait été très dur pour elle."

Une mansuétude pas forcément partagée par le journaliste sportif Naveen Sharma. "Les Australiens prêchent toujours le bien ou le mal, mais ils oublient tout quand il s'agit d'eux", critique-t-il dans un tweet.

Malgré les explications de la capitaine indienne, les critiques continuent de pleuvoir ces dernières heures à l'encontre de l'équipe australienne.