Justice: l'Italie demande que Robinho purge sa peine pour viol au Brésil

Robinho a été définitivement condamné en janvier 2022 pour un viol en réunion commis en 2013 sur une jeune Albanaise qui fêtait ses 23 ans dans un club de Milan.

La justice italienne a demandé au Brésil que l'ancien attaquant de la Seleçao, Robinho, condamné pour un viol en réunion commis à Milan en 2013 et réfugié au Brésil, purge sa peine dans son pays à défaut de pouvoir être extradé, selon le ministère des Affaires étrangères brésilien ce vendredi.

L'ex-joueur du Real Madrid, Manchester City et Milan a été définitivement condamné à neuf ans de prison après confirmation de sa peine par la Cour de cassation d'Italie le 19 janvier 2022. La requête italienne a été remise pour examen au département du ministère de la Justice en charge de la coopération internationale, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Condamné pour un viol en réunion

La Constitution du Brésil ne permet pas l'extradition ses ressortissants. En janvier, le ministre de la Justice Flavio Dino avait dit qu'il "pourrait y avoir exécution de la peine au Brésil", mais que cette éventualité devrait être examinée une fois la demande formulée. Le processus pourrait prendre plusieurs années, selon des experts. Début 2022, le bureau du procureur de Milan avait demandé l'extradition de Robinho - de son nom complet Robson de Souza - et émis un mandat d'arrêt international à son encontre. La requête italienne avait été rejetée par le Brésil.

L'ancien footballeur de 39 ans s'expose toutefois à une arrestation s'il voyage dans un pays avec lequel l'Italie a signé un accord d'extradition. Robinho a été condamné pour un viol en réunion commis en 2013 sur une jeune Albanaise qui fêtait ses 23 ans dans un club de Milan. L'ex-international brésilien et cinq compatriotes avaient fait boire leur victime "jusqu'à la laisser inconsciente et incapable de se défendre" et ont eu ensuite des "rapports sexuels plusieurs fois de suite" avec elle.

L'ancien ailier avait été condamné en première instance en 2017, puis à nouveau en appel à Milan trois ans plus tard. Robinho a joué pour la dernière fois en 2020 avec le club stambouliote de Basaksehir, en Turquie, avant de quitter le pays au mois d'août de cette année pour revenir au Brésil. Selon la cour d'appel italienne qui l'a condamné, l'ancien joueur a fait preuve d'un "particulier mépris" envers la victime, "brutalement humiliée".