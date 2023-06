L’ex-kickboxeur Andrew Tate mis en examen pour trafic d'êtres humains et viol

Andrew Tate, influenceur controversé et ancien kick-boxeur, a été mis en examen pour trafic d’êtres humains et viol. Connu pour ses théories misogynes, il a été arrêté en décembre en Roumanie dans une affaire de proxénétisme.

L'influenceur controversé Andrew Tate a été mis en examen en Roumanie "pour organisation d'un groupe criminel, trafic d'êtres humains et viols", a annoncé mardi le parquet chargé de la lutte contre le crime organisé (DIICOT). Arrêté fin décembre, il est maintenu assigné à résidence, tout comme son frère Tristan, inculpé des mêmes faits, précise le communiqué.

En janvier, Andrew Tate et son frère Tristan avaient plaidé devant le tribunal de Bucarest leur mise en liberté. Accusés par le parquet de "constitution d'un groupe criminel organisé, de trafic d'êtres humains et de viol", ils avaient fait appel de leur détention provisoire, ordonnée par les juges le 30 décembre pour une durée de 30 jours. Les juges avaient invoqué un "risque de fuite" et un "danger pour l'ordre public au vu de la gravité des crimes" reprochés.

Un échange très vif et abondamment commenté avec l'écologiste Greta Thunberg

Six victimes potentielles ont été dentifiées. Dupées par les deux hommes, qui simulaient des sentiments à leurs égards, elles auraient été forcées par la violence à la prostitution et à la production de films pornographiques, et pour certaines séquestrées.

Suivi par 6,9 millions de personnes, l'influenceur s'était fait remarquer peu avant son arrestation par un échange très vif et abondamment commenté avec l'écologiste Greta Thunberg. Crâne rasé, barbe bien taillée et muscles saillants, il assure être un multimillionnaire et monnaie ses conseils aux hommes pour les aider à devenir riches via "l'université Hustler", un site internet de coaching payant qui revendique plus de 160.000 clients.

>> Plus d'informations à suivre sur RMC Sport...