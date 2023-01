La folie totale aux Mondiaux de fléchettes avec "la meilleure manche de tous les temps" et le sacre de Smith

Michael Smith a remporté mardi son premier titre de champion du monde de fléchettes face au favori Michael Van Gerwen. Le Britannique a renversé son adversaire au cours d’un match fantastique marqué par l’une des plus belles manches de l’histoire de la discipline.

La revanche a tenu toute ses promesses. Battu par Michael Van Gerwen en finale des Mondiaux en 2019, Michael Smith a pris une éclatante revanche ce mardi devant son public à Londres.

L’Anglais a remporté son premier titre de champion du monde en dominant le numéro 3 mondial néerlandais lors d’une rencontre mémorable. Vainqueur en onze sets (7-4), le nouveau héros local a fait vaciller la star batave en remportant un jeu exceptionnel pour revenir à hauteur de son rival dans la deuxième manche.

Une manche parfaite pour Smith

Bien lancé après son gain du premier set et du premier jeu de la manche suivante, Michael Van Gerwen semblait capable de faire le break et de prendre une avance probablement décisive dans cette finale mondiale. Mais le favori de 33 ans, déjà triple champion du monde, a raté deux lancers majeurs.

Si les deux hommes ont réalisé un premier jet idéal en marquant 180 points chacun (le maximum), le Néerlandais s’est loupé une première fois. Michael Smith, lui, a parfaitement enchaîné en scorant à nouveau 180 points. Acculé, Michael Van Gerwen s’est totalement troué sur la fléchette qui aurait pu lui donner le gain du jeu. Son adversaire britannique en a profité et s’est ensuite adjugé la manche. Un moment déterminant dans cette finale puisque l’Anglais a égalisé puis s’est offert un duel épique avec son rival.

Smith: "Je veux prendre le contrôle de ce sport"

Totalement fous après cette manche fabuleuse, les fans ont vibré. Mais les passionnés de fléchettes aussi. En direct, les spectateurs ont tout simplement présenté cet échange comme le plus beau jeu de l’histoire de la discipline, le plus fou "que vous ne verrez jamais dans votre vie… Je ne peux pas parler" a même lâché le commentateur du duel. Après son succès, Michael Smith l’a joué modeste.

"Je pensais [que nous allions] donner à la foule ce qu'elle méritait et elle a eu une soirée magique, a sobrement savouré celui qui restait sur deux finales perdues en 2019 et 2022 auprès de Sky Sports. Je l'ai dit quand j'ai obtenu le Grand Chelem, je finirai par être champion du monde et je veux faire ce que cet homme [Van Gerwen] a fait - je veux prendre le contrôle de ce sport mais il est toujours là."

Et le nouveau numéro un mondial de conclure: "Cela fait 1-1 maintenant aux Mondiaux et j'ai saisi ma chance, mais il sait et je pense que ce ne sera pas le dernier match où nous nous affronterons. Je le dis depuis des années, il est le meilleur joueur de fléchettes et nous devons saisir notre chance et je l'ai finalement pris." A 32 ans, Michael Smith se trouve désormais au sommet du monde des fléchettes.