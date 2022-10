Le monde du football sous le choc après la tragédie en Indonésie

Durant le match entre l’Arema FC et Persebaya Surabaya, 125 personnes ont trouvés la mort à la suite d’une émeute en Indonésie. Un évènement grave ayant suscité de nombreuses réactions dans le monde du ballon rond.

Le monde du football a pris un gros coup sur la tête en voyant les horreurs ayant eu lieu lors du match entre l’Arema FC et Persebaya Surabaya en Indonésie. Au cours d’une émeute, 125 personnes ont trouvé la mort. Cet évènement a notamment mis en lumière les nombreux évènements tragiques survenus dans le championnat indonésien.

Même si le sport dans ce pays n’est pas vraiment médiatisé en Europe ou dans d’autres continents, beaucoup d’acteurs du football ont eu une pensée pour les victimes de ce drame. Notamment le défenseur du PSG Sergio Ramos: "Déchirant. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles." Achraf Hakimi a aussi partagé sa peine: "Je viens de regarder les images d’Indonésie, voir cela se produire encore dans le football est tout simplement trop triste. Mon cœur est avec vous tous."

Globetrotter depuis plusieurs années, Keisuke Honda (passé par la Russie, les Pays-Bas, l’Italie, le Brésil, l’Australie et l’Azerbaïdjan) s’est fendu d’un commentaire: "Ne vous trompez pas de chemin. RIP pour toutes les victimes et leurs familles." Tout comme la légende anglaise Wayne Rooney: "Dévastateur d’apprendre les évènements au stade Kanjuruhan en Indonésie hier soir. Nouvelles choquantes. Les pensées vont à toute la famille, tous les amis et à toutes les personnes concernées."

Les réactions des clubs

Les clubs ne sont pas restés sans réaction. À l’image des joueurs, les hommages se sont succédés, notamment de la part des grands clubs: "Manchester United est profondément attristé par la tragédie de Malang, en Indonésie. Nous adressons nos sincères condoléances aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées." "Nous sommes profondément attristés d’apprendre les évènements tragiques survenus au stade Kanjuruhan en Indonésie. Nos pensées vont à toutes les personnes concernées.", a déclaré Manchester City.

Côté français et espagnol, les réactions sont aussi nombreuses: "Le FC Barcelone a une pensée pour les victimes du stade Kanjuruhan en Indonésie et rejette toute forme de violence autour du football." "Le Paris Saint-Germain entend offrir ses plus profondes condoléances aux familles et à ceux qu'aimaient les personnes qui ont perdu la vie lors de la tragédie dans le stade à Malang."

Premier League, LFP, confédération asiatique… les messages des instances

Les instances du football aussi n’ont pas pu s’empêcher de délivrer quelques mots au sujet de cette catastrophe survenue en Indonésie. À commencer par le président de la Fifa Gianni Infantino: "Une tragédie au-delà de l'imaginable. Le monde du football est en état de choc après les tragiques incidents en Indonésie. C’est un jour noir pour tous ceux qui aiment le football", a-t-il déclaré avant d’adresser ses "plus profondes condoléances aux familles et amis des victimes qui ont perdu la vie."

Les cinq grands championnats ont livré un message: "Les pensées de tout le monde en Premier League vont à ceux qui ont été touchés par les événements tragiques au stade Kanjuruhan hier soir" "À la suite du terrible drame survenu hier lors d'un match de football en Indonésie, toutes nos pensées et nos condoléances sont tournées vers les familles des victimes", a partagé la LFP. "Nous adressons nos condoléances et nos pensées aux victimes, aux familles et à toutes les personnes touchées par la tragédie de Malang, en Indonésie", a indiqué la Serie A.

Plus concerné par ces évènements, le président de la confédération asiatique de football Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa a réagi, dans des propos partagés par l'AFP: "Je suis profondément choqué et attristé d'apprendre des évènements aussi tragiques en provenance d'Indonésie, un pays amoureux du football."