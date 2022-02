Le propriétaire du Steaua Bucarest interdit à ses joueurs vaccinés de jouer

Patron du club roumain Steaua Bucarest, Gigi Becali s’est illustré en interdisant à ses joueurs vaccinés contre le Covid-19 de jouer. La raison évoquée étant la perte de force que la piqure entraînerait chez les sportifs.

Dans le monde du tennis, de nombreux sportifs comme Novak Djokovic se voient interdits de participer à des tournois s’ils ne sont pas vaccinés contre le Covid-19. Il semblerait que le propriétaire du club de foot roumain Steaua Bucarest ait décidé d‘instaurer une mesure complètement différente de celle-ci.

Selon le journaliste roumain Emanuel Rosu, Gigi Becali a interdit à ses joueurs vaccinés contre le virus de jouer. Le dirigeant affirme que "les personnes vaccinées perdent leur force. C’est quelque chose de scientifique." Pour préciser sa pensée, l’homme impliqué dans la politique en Roumanie a pris l’exemple des joueurs du Rapid Bucarest qui "semblaient s’évanouir. Ils dormaient sur le sol. Tous les vaccinés perdent leurs forces !"

Le dirigeant a même fait savoir à son attaquant Claudio Keseru, passé par Nantes et Angers, dans des propos rapportés par le média Sport.ro, qu’il n’est plus vraiment la bienvenue au club depuis qu’il s’est fait vacciner: "Je lui ai donné de l’argent, j’avais un contrat avec lui, c’était un joueur de football, j’étais le propriétaire. J’ai dit: "Tu ne peux plus jouer à ce niveau. Tu peux jouer en Roumanie, mais pas au FCSB et au CFR Cluj." Notons que le buteur de 35 ans n’était pas dans le groupe lors du dernier match de Bucarest le 19 février.

La réaction de RO Vaccinare

En réaction à ces propos, le site gouvernemental RO Vaccinare a réagi via un post sur Facebook, en assurant que les accusations de Becali n’ont aucun fond de vérité: ""D’un point de vue médical et scientifique, il n’existe pas d’études pour étayer une telle foutaise (…) La vaccination contre le Covid-19 n’influence pas les performances des joueurs."

"Au contraire, il existe suffisamment d’études montrant que le passage de l’infection par le Covid-19 laisse des séquelles à long terme, et que celles-ci peuvent influencer les performances des athlètes. La conclusion est simple: restons en bonne santé, profitons du football."

En réaction à ce communiqué, Gigi Becali a affirmé dans des propos retranscrits par Fanatik que "RO Vaccinare dit un mensonge et sait ce qu’il advient des personnes atteintes de certaines maladies et mortes après avoir été vaccinées."

Qui est Gigi Becali ?

Il y a quelques mois, le journaliste de So Foot et suiveur assidu du football roumain Alexandre Lazar acceptait auprès du podcast RMC "After Galaxy" d’en dire plus sur ce personnage, en le qualifiant de "personnage antipathique, voir odieux qui cristallise les maux de la nouvelle génération roumaine." Tout en mettant en avant la mauvaise gestion de son club avec un bilan financier qui "parle contre lui."

En 2012, le média onlinesport relève que Becali a refusé d’engager le buteur français Florent Sinama-Pongolle, en raison de sa couleur de peau: "Nicolita m’a dit que Pongolle était incroyable, qu’il fait ce qu’il veut avec le ballon. Mais ici, chacun ne fait pas ce qu’il veut mais moi ce que je veux ! Il m’a même dit qu’il était chrétien mais il est noir… Et s’il est noir…"