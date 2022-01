Légion d'honneur: Tigana, Dumerc... Ces personnalités sportives décorées au 1er janvier

Plusieurs personnalités du monde du sport français ont été décorées parmi la promotion civile du 1er janvier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite.

Sur proposition du président de la République et des ministres du gouvernement, plusieurs personnalités du monde du sport français figurent dans la promotion civile du 1er janvier de la Légion d'honneur. Leurs noms apparaissent ce samedi dans le Journal Officiel, comme "récompense des mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes".

L'ancienne sélectionneure de l'équipe de France féminine de basket, Valérie Garnier, déjà faite chevalier de la Légion d'honneur en 2013, a été décorée officier en ce 1er janvier 2022. À la tête des Bleues depuis 2013, l'ancienne coach de Bourges n'a pas été reconduite à son poste après les Jeux olympiques de Tokyo, conclus avec la médaille de bronze.

Autre ancienne basketteuse mise en l'honneur: Céline Dumerc. La manager générale de la Fédération Française de basket et ancienne capitaine de l'équipe de France a été décorée à 39 ans pour ses 26 ans de services. Faite chevalier de l'ordre national du Mérite en 2013, elle est cette fois-ci décorée chevalier de la Légion d'honneur. Avec 262 sélections, elle détient le record de sélections en équipe de France de basket, hommes et femmes confondus.

L'ancien footballeur Jean Tigana a également été fait chevalier de la Légion d'honneur. Manager général du SC Toulon depuis février 2021, l'ancien entraîneur de Bordeaux a été récompensé pour ses 47 ans de services. L'ancien cycliste Charles Coste (97 ans), champion olympique de la poursuite par équipe lors des JO de Londres en 1948, l'ancienne tenniswoman Isabelle Demongeot (55 ans) et Guislaine Westelynck, la présidente de la Fédération française handisport et vice-présidente du comité paralympique et sport français ont été fait chevalier de la Légion d'honneur.

92.000 membres

Parue au Journal officiel de samedi, cette nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur, plus élevée des distinctions nationales françaises, récompense au total 547 personnes, "illustres ou inconnues du grand public", réparties en différents grades (chevaliers, officiers, commandeurs...). Avec la promotion du 14 juillet, la promotion du 1er janvier représente l’une des deux promotions civiles annuelles de la Légion d’honneur.

Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur compte aujourd'hui 92.000 membres, civils et militaires, récompensés pour leurs "mérites éminents au service de la nation". Des critères d'éligibilité existent, portant notamment sur la qualité, la notoriété et la longévité des services rendus à la France.